Caos viabilità sul Lungomare di Reggio Calabria: traffico in tilt e circolazione paralizzata per giorni. Le modifiche per due grandi eventi | DETTAGLI

Le recenti modifiche alla viabilità sul Lungomare di Reggio Calabria stanno creando non pochi disagi a cittadini e pendolari, soprattutto in concomitanza di due importanti eventi: lo Street Food Festival e la storica manifestazione podistica Corrireggio che si svolgerà il 25 aprile. Le misure adottate dal Comune per garantire lo svolgimento in sicurezza delle iniziative hanno comportato chiusure stradali, deviazioni e limitazioni al traffico, incidendo pesantemente sulla normale circolazione. Il Lungomare, una delle arterie principali della città, è stato interessato da un piano straordinario che ha modificato il flusso dei veicoli, con ripercussioni evidenti anche nelle zone limitrofe. Le restrizioni stanno però mettendo a dura prova la mobilità urbana.

I due eventi e l’impatto sulla mobilità

La concomitanza dei due eventi organizzati dal Comune Street Food Festival e Corrireggio ha amplificato l’impatto sulla circolazione stradale a Reggio Calabria. Le chiusure prolungate e le deviazioni obbligatorie hanno reso complessi gli spostamenti, soprattutto per chi deve attraversare il centro cittadino o raggiungere il Lungomare per motivi lavorativi o personali.

Traffico paralizzato negli orari di punta

Il problema più evidente riguarda il traffico paralizzato sul Lungomare di Reggio Calabria, in particolare negli orari di punta. Nelle fasce mattutine e nel tardo pomeriggio, il congestionamento delle strade ha raggiunto livelli critici, con lunghe code e tempi di percorrenza notevolmente aumentati. Molti automobilisti segnalano difficoltà nel trovare percorsi alternativi efficienti, mentre i mezzi pubblici subiscono ritardi significativi a causa delle deviazioni. La situazione si aggrava ulteriormente per chi proviene dalle zone periferiche e deve necessariamente attraversare il centro, trovandosi spesso bloccato in un traffico lento e disordinato.

Disagi per cittadini e attività commerciali

Le modifiche alla viabilità a Reggio Calabria non stanno incidendo solo sugli spostamenti, ma anche sulla quotidianità dei cittadini e sulle attività economiche. Alcuni commercianti lamentano difficoltà nell’accesso ai propri locali, mentre residenti e lavoratori denunciano una gestione poco efficace della comunicazione preventiva.

La necessità di una pianificazione più efficace

La sfida per l’amministrazione comunale è quella di trovare un equilibrio tra promozione turistica e vivibilità cittadina, attraverso soluzioni più sostenibili e una comunicazione più capillare. Interventi mirati, come una segnaletica più chiara, percorsi alternativi ben studiati e un potenziamento del trasporto pubblico, potrebbero contribuire a limitare il traffico paralizzato e migliorare l’esperienza complessiva per cittadini e visitatori. Nel frattempo, resta il malcontento di molti automobilisti, costretti a fare i conti con una città bloccata proprio nelle ore più critiche della giornata.