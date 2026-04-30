Cannizzaro rifiuta i voti della ‘ndrangheta: “perché ci fa schifo!”. Il bellissimo appello da Arghillà a tutti i candidati: “servono voti liberi, abbiate la forza di dire no”

Francesco Cannizzaro non vuole i voti della ‘ndrangheta. Lo ha detto chiaro e tondo, con coraggio. Un messaggio significativo, in un luogo significativo: Arghillà. Il centro del degrado e del sottosviluppo, area collinare della città che il candidato Sindaco ha intenzione di riqualificare e valorizzare, è diventata il teatro di un incontro in cui l’Onorevole ha raccolto a sé le centinaia di candidati di tutte le sue liste – per le prossime elezioni amministrative – per comunicargli in modo forte e chiaro: “non prendetevi i voti della ‘ndrangheta”.

“Sono carico, ancora più carico dopo i recenti attacchi. Evidentemente abbiamo colpito nel segno. Credo che la piazza di domenica abbia agitato le loro acque. Chi pensa di essere escluso, tenta di riprendersi la scena, ma noi non cadremo in provocazioni. Credo che questa partita abbia un valore alto, la città dovrà risorgere, dovremo farlo tutti insieme. Noi lavoreremo per dimostrare ai cittadini che siamo stati capaci di fare tutto quello che non sono stati capaci di fare in dodici anni”.

“Ho scelto questo luogo perché, com’è noto, Arghillà sta – anche a livello nazionale – mortificando la nostra città. E’ il luogo simbolo del degrado. Io conosco bene la situazione, il dossier di Arghillà lo sto studiando da tempo, l’ho detto in Parlamento. Faremo qualcosa di importante, un richiamo nazionale, ci sto lavorando. Non pensate che questa cosa si possa risolvere da soli, nessuno ce la farebbe. Con l’aiuto del Governo Regionale e centrale potremmo fare qualcosa e da qui a breve avremo buone nuove”.

“Ho pensato di ritrovarci qui per dare un messaggio all’esterno e lo faccio qui in questo quartiere. Il mio vuole essere un messaggio simbolico. Qui ci sono tutte persone per bene e noi abbiamo già vinto per questo. In giro si parla di ‘fenomeno Cannizzaro’, ma non c’è nessun fenomeno. Cannizzaro può diventare un bravo Sindaco solo se al mio fianco può esserci gente come voi” ha aggiunto.

Poi il messaggio si fa chiaro. “Tanti fenomeni che con noi non hanno nulla a che fare, vicini alla ‘ndrangheta e alle cosche, tentano poi di aggrapparsi a questo fenomeno che vince. Succede che persone come voi incontrino persone che non conoscono, ci si stringe la mano, ci si scambia il numero e il rischio serissimo è di incappare in situazioni spiacevoli. La persona magari si presenta bene ma non è da frequentare, per un soggetto politico. Non sono venuto qui a fare il maestrino, non vengo da Londra centro, sappiamo che queste cose possono capitare. Non sono qui a fare la lezioncina, ma a lanciare un appello. Vedo entusiasmo, voglia di partecipare, e questo è bellissimo, ma l’esperienza mi porta a pensare che magari certi fenomeni possono iniziare a guardare con interesse. Noi rispondiamo ‘no, grazie’. Anzi, li teniamo lontani”.

La lettera di Cannizzaro a tutti i candidati

Poi l’Onorevole ha letto una lettera successivamente consegnata a ogni singolo candidato presente. “Vi lancio un appello chiaro: non scendete mai a compromessi con nessuno. Reggio ha già pagato prezzi troppo alti. Serve una linea netta. Noi siamo contro la ‘ndrangheta, senza se e senza ma. Serve il coraggio del no. Se avvertite anche l’ombra del dubbio su una persona, abbiate la forza di dire no. Subito, senza tentennamenti. Servono voti liberi, trasparenti, rifiutate chi vi propone opzioni facili. Non servono ambiguità, scorciatoie, appoggi. Lo dobbiamo alla stragrande maggioranza dei cittadini onesti, proprio perché crede nel cambiamento vero. Noi dobbiamo rispondere a quella parte sana”.

“La gente onesta di Reggio sa riconoscere chi cammina a testa alta. Meglio un voto in meno oggi che un’ombra sulla nostra dignità domani. Perché a noi la ‘ndrangheta a noi ci fa schifo! Reggio non ha bisogno di figure grigie, ma di figure serie e responsabili. Ho scelto Arghillà perché è un luogo simbolo, oggi di degrado, domani di riscatto. Ringrazio tutti gli uomini e le donne in divisa, nonché la Magistratura. Portiamo avanti questa sfida con le mani pulite, dando i fatti e spiegando che la politica è una cosa nobile. Lo dobbiamo a noi stessi e alle nostre famiglie, lo dobbiamo ai reggini. In alcuni contesti si pratica molto la criminalità, ma si predica meno”.