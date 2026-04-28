Calcio a 5, appuntamenti importanti per le squadre U17 e U19 della Futura

Il prossimo weekend si preannuncia ricco di emozioni per le squadre giovanili della “Futura del futuro”, con appuntamenti cruciali per le formazioni Under 17 e Under 19. La prima squadra sarà in campo il 2 maggio a Taranto, ma sarà il 3 maggio a portare in scena una giornata davvero intensa per i giovani talenti giallo-blu. Domenica 3 maggio, i ragazzi dell’Under 17 affronteranno la fase finale regionale in una formula innovativa, che si svolgerà al Palasport di San Nicola da Crissa, in provincia di Vibo Valentia. Alle ore 9:30, i giallo-blu sfideranno l’Accademia Calcio a 5 di Cosenza in una semifinale decisiva. La seconda semifinale, in programma alle 10:30, vedrà affrontarsi le Pantere Nere di Catanzaro e la Vigor Rossano. Ogni sfida avrà una durata di 20 minuti e le due squadre vincenti si affronteranno a partire dalle 11:30 per decidere chi accederà alla finalissima. Una giornata di sport che promette tanto spettacolo e determinazione per questi giovani talenti.

Nel pomeriggio dello stesso giorno, domenica 3 maggio, alle 18:30, l’Under 19 campione di Calabria scenderà in campo al Palattinà per un incontro attesissimo contro la Meta Catania, una vera e propria classica del futsal meridionale. La partita segnerà l’andata degli ottavi di finale scudetto della categoria Under 19, con un confronto tra il meglio del futsal giovanile tra Calabria e Sicilia. Un match che si preannuncia emozionante e fondamentale per il cammino verso il titolo nazionale. Due appuntamenti imperdibili, a tanti chilometri di distanza, ma con una voglia incredibile di crescere e fare bene. Un passo decisivo nel lungo processo di sviluppo della Futura del Futuro, che si prepara a vivere una giornata di sport indimenticabile.