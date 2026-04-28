Calcio a 5, appuntamenti importanti per le squadre U17 e U19 della Futura

Due sfide fondamentali per i giovani giallo-blu, con in palio il passaggio alle fasi successive del futsal giovanile

Futsal U19 Futura

Il prossimo weekend si preannuncia ricco di emozioni per le squadre giovanili della “Futura del futuro”, con appuntamenti cruciali per le formazioni Under 17 e Under 19. La prima squadra sarà in campo il 2 maggio a Taranto, ma sarà il 3 maggio a portare in scena una giornata davvero intensa per i giovani talenti giallo-blu. Domenica 3 maggio, i ragazzi dell’Under 17 affronteranno la fase finale regionale in una formula innovativa, che si svolgerà al Palasport di San Nicola da Crissa, in provincia di Vibo Valentia. Alle ore 9:30, i giallo-blu sfideranno l’Accademia Calcio a 5 di Cosenza in una semifinale decisiva. La seconda semifinale, in programma alle 10:30, vedrà affrontarsi le Pantere Nere di Catanzaro e la Vigor Rossano. Ogni sfida avrà una durata di 20 minuti e le due squadre vincenti si affronteranno a partire dalle 11:30 per decidere chi accederà alla finalissima. Una giornata di sport che promette tanto spettacolo e determinazione per questi giovani talenti.

Nel pomeriggio dello stesso giorno, domenica 3 maggio, alle 18:30, l’Under 19 campione di Calabria scenderà in campo al Palattinà per un incontro attesissimo contro la Meta Catania, una vera e propria classica del futsal meridionale. La partita segnerà l’andata degli ottavi di finale scudetto della categoria Under 19, con un confronto tra il meglio del futsal giovanile tra Calabria e Sicilia. Un match che si preannuncia emozionante e fondamentale per il cammino verso il titolo nazionale. Due appuntamenti imperdibili, a tanti chilometri di distanza, ma con una voglia incredibile di crescere e fare bene. Un passo decisivo nel lungo processo di sviluppo della Futura del Futuro, che si prepara a vivere una giornata di sport indimenticabile.

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