Calabria: sottoscritto un protocollo d’intesa tra Confabitare e FIAIP

Confabitare Calabria e FIAIP Calabria uniscono le forze per rafforzare legalità e trasparenza nel settore immobiliare. È stato infatti sottoscritto un protocollo d’intesa che avvia una collaborazione strutturata tra le due organizzazioni, con l’obiettivo di promuovere correttezza nei rapporti immobiliari e di valorizzare il ruolo strategico del comparto per l’economia e la coesione sociale della Calabria.

Pur rappresentando interessi diversi – la proprietà immobiliare da un lato e l’intermediazione professionale dall’altro – Confabitare e FIAIP condividono la visione di un mercato immobiliare sano, regolato e fondato su professionalità qualificate.

Le dichiarazioni di Malara e Gangemi

“La tutela della proprietà immobiliare è al centro della nostra azione – spiega Giovanni Malara, presidente di Confabitare Calabria – attraverso assistenza tecnica, legale e fiscale ai proprietari, la valorizzazione del patrimonio edilizio e un costante rapporto con le pubbliche amministrazioni, in particolare sui temi urbanistici e normativi. In questo quadro, l’intermediazione immobiliare professionale rappresenta un elemento imprescindibile e la collaborazione con FIAIP rafforza ulteriormente le finalità della nostra associazione”.

Sulla stessa linea Pasquale Gangemi, vicepresidente regionale di FIAIP Calabria: “Tutela dei professionisti significa investire in formazione continua, garantire trasparenza del mercato e contrastare l’abusivismo. È fondamentale inoltre mantenere un dialogo costante con le istituzioni per migliorare le politiche abitative e immobiliari. Un servizio professionale qualificato è una garanzia per tutti i soggetti coinvolti nella transazione immobiliare”.

Il protocollo sancisce una sinergia fondata su obiettivi condivisi

Il protocollo sancisce una sinergia fondata su obiettivi condivisi, tra cui il confronto con le istituzioni locali, regionali e nazionali, contribuendo allo sviluppo di normative e politiche più efficaci in materia di casa, abitare e gestione del territorio. Confabitare Calabria e FIAIP Calabria, nel rispetto delle rispettive autonomie, confermano così l’impegno comune per uno sviluppo equilibrato e trasparente del mercato immobiliare regionale.