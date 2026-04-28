Calabria: rifiuti lungo le statali, proseguono gli interventi di rimozione | VIDEO

Calabria: proseguono le attività di bonifica ambientale lungo alcune arterie della provincia di Catanzaro, in particolare sulla strada statale 280 ‘Dei Due Mari’, sulla strada statale 280 dir e sulla strada statale 18 ‘Tirrena Inferiore’

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Proseguono le attività di bonifica ambientale lungo alcune arterie della provincia di Catanzaro, in particolare sulla strada statale 280 ‘Dei Due Mari’, sulla strada statale 280 dir e sulla strada statale 18 ‘Tirrena Inferiore’, nell’ambito degli interventi finalizzati alla tutela del decoro e della sicurezza stradale. Le attività riguardano la pulizia di piazzole, pertinenze stradali e scarpate. Il personale Anas è impegnato nella gestione della viabilità per consentire gli interventi da parte della ditta incaricata nelle operazioni di bonifica, assicurando le condizioni necessarie per lo svolgimento in sicurezza delle attività e la regolare circolazione degli utenti.

Nel corso delle operazioni sono stati raccolti e smaltiti ingenti quantitativi di pneumatici abbandonati, classificabili come rifiuti inquinanti. Gli interventi si inseriscono nel più ampio programma di manutenzione e tutela della rete stradale gestita da Anas, che prevede azioni periodiche di monitoraggio e rimozione dei rifiuti. Il fenomeno dell’abbandono illecito continua infatti a richiedere un impiego significativo di uomini e mezzi, sottraendo risorse ad altre attività di manutenzione programmata. Anas rinnova pertanto l’invito agli utenti a rispettare le norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti, ricordando che sono attivi sistemi di controllo e videosorveglianza finalizzati anche alla prevenzione e repressione di comportamenti illeciti.

Rifiuti lungo le statali in Calabria, scattano gli interventi di rimozione
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