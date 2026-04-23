Calabria in lutto: muore improvvisamente giovane magistrato, trovato senza vita in casa

Una tragedia improvvisa ha colpito la città di Caserta nelle prime ore del mattino. Il magistrato Pasquale Angelo Spina, 36 anni, è stato trovato senza vita nella sua abitazione situata in via Martiri di Bellona. Secondo le prime ricostruzioni, il decesso sarebbe avvenuto a causa di un arresto cardiaco improvviso, che non gli ha lasciato scampo. La notizia ha rapidamente fatto il giro degli ambienti giudiziari, lasciando sgomento e dolore tra quanti lo conoscevano.

Inutili i soccorsi: il 118 tenta a lungo la rianimazione

Sul luogo della tragedia sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del 118, che hanno provato a rianimare il giovane magistrato con manovre prolungate. Nonostante gli sforzi, ogni tentativo si è rivelato vano. L’intervento dei soccorritori non è bastato a salvare la vita di Spina, la cui morte ha scosso profondamente non solo la comunità locale, ma anche il mondo della giustizia.

Una carriera promettente al Tribunale di Castrovillari

Pasquale Angelo Spina prestava servizio presso il Tribunale di Castrovillari, dove era considerato un professionista serio, preparato e dotato di grandi qualità umane. Aveva intrapreso la carriera in magistratura nel novembre 2020, iniziando proprio nel presidio giudiziario del Pollino. Fin dai primi anni si era distinto per impegno, dedizione e senso del dovere, guadagnandosi la stima dei colleghi e degli operatori del settore.

Il cordoglio della magistratura e il dolore della comunità

Il presidente del Tribunale, insieme ai magistrati e al personale amministrativo, ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa prematura del giovane giudice. In un momento di grande dolore, l’intero ufficio si è stretto attorno alla famiglia di Spina, condividendo il lutto per una perdita così improvvisa e difficile da accettare. La morte di Pasquale Angelo Spina rappresenta una ferita per la magistratura italiana: si spegne una vita nel pieno del suo percorso umano e professionale, lasciando dietro di sé un ricordo di integrità, passione e dedizione al servizio della giustizia.