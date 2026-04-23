Calabria, Giannetta (FI) sullo psicologo di base: “noi fatti concreti, dal Pd solo lamentele”

“È davvero singolare leggere l’amarezza del consigliere Alecci sulla tempistica dello psicologo di base. Se questa misura è oggi considerata così urgente, Alecci dovrebbe spiegare ai calabresi perché non sia diventata realtà nei dieci anni in cui il Partito Democratico ha governato la Regione, prima con la giunta Loiero e poi con quella Oliverio”, dichiara il consigliere e capogruppo di Forza Italia Domenico Giannetta. “La realtà è sotto gli occhi di tutti. Da una parte c’è la politica delle parole e delle chiacchiere, dall’altra c’è la politica dei fatti, che è quella che stanno portando avanti il presidente Occhiuto e il centrodestra calabrese. Noi lo psicologo di base – continua il capogruppo forzista – lo abbiamo istituito concretamente, così come abbiamo introdotto lo psicologo nelle scuole, potenziato il sistema degli aeroporti, avviato i cantieri per i nuovi ospedali e l’elenco potrebbe continuare ancora a lungo”.

“Esiste una politica del fare, premiata dalla stragrande maggioranza dei cittadini calabresi. E poi esiste la solita politica delle parole, quella delle ‘inutili rivendicazioni’ e del ‘si doveva fare prima’. Noi continuiamo a governare con i fatti. Al consigliere Alecci e ai suoi compagni di viaggio – conclude Giannetta – lasciamo volentieri il primato delle lamentele”.