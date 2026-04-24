Brancaleone, il Comune ha ottenuto un finanziamento da 1 milione di euro per le strade di Caldara e San Giorgio

Il Comune di Brancaleone ha ottenuto un finanziamento da 1 milione di euro per la messa in sicurezza di Strada Caldara e Strada San Giorgio, due aree di grande valore paesaggistico ma da tempo segnate da criticità strutturali. Il progetto si è posizionato al n. 364 su 1.475 nella graduatoria nazionale degli interventi ammessi, confermandosi tra le proposte più solide e meritevoli. Soddisfazione da parte del Sindaco Silvestro Garofalo e dell’Amministrazione comunale, che leggono in questo risultato un passaggio decisivo per migliorare la viabilità e la sicurezza del territorio. “Un traguardo importante – sottolinea il Sindaco – frutto di anni di lavoro in un contesto reso complesso dal dissesto finanziario. Abbiamo sempre creduto nella possibilità di restituire dignità a queste zone”.

Il finanziamento consentirà interventi di stabilizzazione, prevenzione del rischio idrogeologico e miglioramento della percorribilità, restituendo funzionalità e valore a due luoghi simbolici per la comunità brancaleonese. Con questo risultato, l’Amministrazione chiude “il proprio mandato lasciando un segnale concreto di attenzione verso il territorio e i cittadini. Un gesto che vuole essere anche un ringraziamento alla comunità, che in questi anni ha sostenuto con fiducia un percorso amministrativo complesso ma orientato al futuro”.