Brancaleone, il Comune ha ottenuto un finanziamento da 1 milione di euro per le strade di Caldara e San Giorgio

L’Amministrazione di Brancaleone chiude il mandato con un colpo da 1 milione: messa in sicurezza per le strade di Caldara e San Giorgio

bitumazione

Il Comune di Brancaleone ha ottenuto un finanziamento da 1 milione di euro per la messa in sicurezza di Strada Caldara e Strada San Giorgio, due aree di grande valore paesaggistico ma da tempo segnate da criticità strutturali. Il progetto si è posizionato al n. 364 su 1.475 nella graduatoria nazionale degli interventi ammessi, confermandosi tra le proposte più solide e meritevoli. Soddisfazione da parte del Sindaco Silvestro Garofalo e dell’Amministrazione comunale, che leggono in questo risultato un passaggio decisivo per migliorare la viabilità e la sicurezza del territorio. “Un traguardo importante – sottolinea il Sindaco – frutto di anni di lavoro in un contesto reso complesso dal dissesto finanziario. Abbiamo sempre creduto nella possibilità di restituire dignità a queste zone”.

Il finanziamento consentirà interventi di stabilizzazione, prevenzione del rischio idrogeologico e miglioramento della percorribilità, restituendo funzionalità e valore a due luoghi simbolici per la comunità brancaleonese. Con questo risultato, l’Amministrazione chiude “il proprio mandato lasciando un segnale concreto di attenzione verso il territorio e i cittadini. Un gesto che vuole essere anche un ringraziamento alla comunità, che in questi anni ha sostenuto con fiducia un percorso amministrativo complesso ma orientato al futuro”.

Leggi altri articoli di Reggio Calabria