Basket, a Catanzaro arriva la Viola e l’adrenalina è al massimo: Giornata Giallorossa e tanto entusiasmo

La partita di domenica tra Catanzaro e Viola, che chiuderà la regular season, si preannuncia una delle più emozionanti della stagione. Un super derby che racchiude non solo il titolo stagionale e il posizionamento nella griglia dei playoff, ma anche un intreccio di storie e ruoli che si sono evoluti nel tempo. “Ma chi poteva prevedere che l’ultima gara di regular season potesse racchiudere tanti significati insieme. Super derby, titolo stagionale e posizionamento griglia playoff. Veramente un intricato groviglio di nodi da sciogliere”, commentano gli appassionati, consapevoli che questo sarà un pomeriggio speciale, in cui incontrarsi con tanti vecchi e nuovi amici, ma anche con avversari che sono diventati ormai protagonisti della stessa passione per la pallacanestro.

Una novità interessante riguarda i tecnici delle due squadre: Iliano Sant’Ambrogio di Reggio Calabria è l’head coach di Catanzaro, con Nunzio Sabbatino, già storico e apprezzato giocatore della Viola, come assistente. Un’altra testimonianza della continuità e dell’importanza della figura degli ex giocatori che oggi ricoprono ruoli fondamentali nel mondo tecnico. La partita, infatti, vedrà anche il caloroso incontro di due storiche figure del basket calabrese: l’abbraccio affettuoso a centrocampo tra Patrizio Caldarola, dirigente responsabile della prima squadra dell’Academy, e Fabio Falcomatà, preparatore fisico della Viola, due protagonisti della prima promozione in B dei giallorossi.

Le parole di coach Tunno

Coach Tunno, responsabile dell’area tecnica della Basket Academy, ha voluto aggiungere alcune riflessioni sulla partita: “Sono certo si tratterà di una gara importante e di sostanza, tanto sul piano tecnico, che agonistico, tale da far onore al basket calabrese, che vive un buon momento, soprattutto perché proiettato verso la crescita del settore giovanile da parte di entrambe le società. L’incontro sarà decisamente combattuto, in quanto la posta in palio per i due team è molto alta. A mio modesto avviso vincerà la squadra che avrà la capacità di rimanere più concentrata, senza distrazioni di qualunque genere, a partire da inutili atteggiamenti dettati dal nervosismo. I roster sono ambedue di spessore tecnico ed attrezzati fisicamente, quindi, la differenza la farà la testa, ovvero, chi saprà approcciare più correttamente la partita durante il suo intero svolgimento.”

In vista di questa attesissima sfida, l’Academy ha dichiarato “Giornata Giallorossa” per il super derby, e pertanto saranno sospesi gli abbonamenti e gli ingressi di favore. Un’iniziativa che renderà ancora più speciale l’appuntamento di domenica 25 aprile, che si terrà alle 18 al Pala Pulerà di Castrovillari. Per arricchire ulteriormente l’evento, durante l’intervallo si esibirà la “Dance Academy di Nicola Passafaro”, promettendo uno spettacolo di danza che accompagnerà l’intenso pomeriggio di basket e socialità. Insomma, un super derby che non si limita al gioco sul parquet, ma diventa un momento di incontro, passione e crescita del movimento sportivo in Calabria.