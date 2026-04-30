Autorità Portuale di Gioia Tauro, approvato all’unanimità il bilancio consuntivo 2025

Approvato all’unanimità il bilancio consuntivo 2025 dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, nel corso della seduta che ha segnato anche un passaggio chiave per la governance dell’Ente: l’insediamento completo del Comitato di gestione. Con la nomina del delegato della Regione Calabria, dott. Salvatore Gaetano, nel pomeriggio di ieri, si è infatti completata la composizione dell’organo presieduto da Paolo Piacenza e composto, oltre che dal rappresentante regionale, dal contrammiraglio Giuseppe Sciarrone, direttore marittimo della Calabria e della Lucania tirrenica, dall’ing. Massimo Galante, designato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, e dall’avv. Natale Polimeni, designato dal Comune di Gioia Tauro.

In apertura dei lavori, il presidente Paolo Piacenza ha rivolto un cordiale benvenuto al dott. Salvatore Gaetano, esprimendo piena soddisfazione per la nomina: “accolgo con grande favore la designazione regionale e sono certo che il dott. Gaetano offrirà un contributo significativo ai lavori di questo importante Organo. Tale nomina consente, finalmente, la piena operatività del Comitato di gestione, organo fondamentale dell’Ente insieme al Collegio dei revisori. A partire da oggi, è dunque possibile avviare una nuova fase amministrativa e gestionale, chiudendo un anno caratterizzato dall’avvicendamento della Governance. Con il Comitato nella sua composizione integrale, diamo concreto avvio a una nuova fase operativa, improntata alla collaborazione istituzionale. Esprimo, inoltre, particolare apprezzamento per le elevate competenze presenti all’interno del Comitato, che configura una squadra solida e qualificata, in grado di contribuire efficacemente allo sviluppo dei porti ricadenti nella circoscrizione dell’Ente e dei territori di riferimento”.

Tra i punti all’ordine del giorno, il Comitato di gestione, acquisito il parere favorevole del Collegio dei revisori, ha approvato il Bilancio consuntivo relativo all’esercizio 2025. L’esercizio 2025 si è chiuso con un avanzo di amministrazione di euro 128.900.497, di cui oltre 92 milioni vincolati, prevalentemente destinati a investimenti con effetti finanziari negli esercizi successivi, ed euro 36.608.017 di risorse libere. Dal lato delle entrate, sono state accertate risorse complessive pari a euro 91.368.249. Di queste, le Entrate correnti ammontano a euro 19.854.999, mentre le Tributarie si attestano a euro 14.980.904, con un incremento di euro 126.394 rispetto alla previsione assestata (euro 14.854.510).

Sul fronte delle spese, invece, le spese correnti ammontano a euro 11.237.977 – con un grado di realizzazione pari al -18,19 % – e le spese in conto capitale a 71,69 Milioni di euro. Tra le voci di spesa corrente di rilievo, si segnalano le spese di funzionamento pari a 5,3 Milioni di euro mentre, sul fronte degli investimenti, si registrano impegni per oltre 2.2 Milioni di euro con un grado di realizzazione pari a 93,56%. Dopo l’esame del bilancio, il Comitato ha proceduto ad approvare la Relazione annuale 2025. Il documento riassume l’attività svolta dall’AdSP dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio nel corso del 2025, coprendo aspetti organizzativi, pianificatori, operativi, infrastrutturali, finanziari e demaniali.

La Relazione evidenzia il pieno conseguimento (100%) degli obiettivi strategici fissati per il 2025 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Infine, il Comitato ha deliberato in merito al rinnovo di una concessione demaniale nel porto di Vibo Valentia Marina e al rilascio di una nuova concessione demaniale nel compendio portuale di Gioia Tauro.