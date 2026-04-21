Automobile Club Reggio Calabria, al via le celebrazioni del Centenario: logo, eventi e programma

Sarà presentato ufficialmente il logo del Centenario dell’Automobile Club Reggio Calabria insieme al calendario delle iniziative che accompagneranno le celebrazioni per i cento anni dalla fondazione. L’annuncio riguarda la conferenza stampa promossa dall’Automobile Club Reggio Calabria, che illustrerà il programma degli eventi previsti in città e nell’intera provincia, con il supporto delle Delegazioni, fino al mese di dicembre. L’iniziativa punta a celebrare lo storico traguardo attraverso un calendario articolato di appuntamenti istituzionali e manifestazioni rivolte alla cittadinanza, coinvolgendo il territorio in un percorso condiviso di valorizzazione e partecipazione.

Nel corso dell’incontro sarà inoltre presentata, a cura della Scuderia automobilistica “Piloti per Passione”, la gara di Campionato Nazionale Slalom in programma il 25 e 26 aprile, tappa di apertura del Tricolore Cadetto di specialità. La manifestazione sportiva rappresenta il primo degli eventi patrocinati dall’Automobile Club di Reggio Calabria nell’ambito delle celebrazioni del Centenario. L’appuntamento è fissato per venerdì 24 aprile alle ore 10.30 presso il Palazzo Campanella di Reggio Calabria, nella Sala Giuditta Levato.