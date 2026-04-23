Autismo, sport e inclusione sociale: il Rotary Club Rende promuove l’incontro “Vivi come me”

Venerdì 24 aprile, alle ore 19.30, presso il Best Western Premier “Villa Fabiano Hotel” di Rende, il Rotary Club Rende – Distretto 2102 promuove l’incontro dal titolo: “Vivi come me: un’altra prospettiva sulla felicità”, dedicato al tema dell’autismo e al ruolo dello sport come strumento educativo, relazionale e di inclusione sociale. L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività culturali e sociali del Club volte a promuovere una maggiore consapevolezza su tematiche di grande rilevanza civile e umana, con particolare attenzione ai percorsi di integrazione e partecipazione delle persone nello spettro autistico.

Nel corso dell’incontro verranno approfondite le potenzialità dello sport come strumento concreto capace di favorire lo sviluppo dell’autonomia personale, delle competenze relazionali e del benessere psicofisico, contribuendo a costruire contesti sociali più accoglienti e inclusivi. La serata rappresenterà un’importante occasione di confronto tra operatori del settore sanitario, educativo e sportivo, mondo associativo, famiglie e cittadini, con l’obiettivo di promuovere una cultura dell’inclusione fondata sulla conoscenza, sul dialogo e sulla collaborazione tra istituzioni e territorio.

Iniziative di questo tipo contribuiscono a rafforzare la sensibilità della comunità

Come sottolineato dal Presidente del Rotary Club Rende, Sergio Mazzuca, iniziative di questo tipo contribuiscono a rafforzare la sensibilità della comunità su temi che riguardano non solo le persone direttamente coinvolte e le loro famiglie, ma l’intera società, chiamata a costruire percorsi sempre più efficaci di integrazione e partecipazione.

L’incontro è aperto a famiglie, docenti, educatori, operatori sanitari, studenti, associazioni e cittadini e rappresenta un’importante occasione di approfondimento e sensibilizzazione su una tematica di grande attualità e rilevanza sociale. La partecipazione è libera.