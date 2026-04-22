Assolti in appello i tre giovani di Seminara: ribaltata la condanna di primo grado

La Corte d’Appello per i Minorenni ha scritto l’ultimo capitolo di una vicenda che per anni ha segnato la comunità di Seminara, pronunciando l’assoluzione di C. P., C. L. e G. V. G., tutti minorenni all’epoca dei fatti. Una decisione che ribalta completamente la sentenza di primo grado, con cui il Tribunale per i Minorenni che li aveva condannati a 4 anni ritenendo provate le accuse. I fatti risalgono a un periodo in cui il piccolo centro di Seminara era stato travolto da un clima di forte tensione. Le accuse, gravi e delicate, avevano portato all’apertura di un procedimento penale che aveva attirato l’attenzione dell’opinione pubblica nazionale e generato un acceso dibattito nella comunità.

Secondo la ricostruzione iniziale, i giovani — tutti appartenenti a contesti familiari diversi ma legati da rapporti di conoscenza — sarebbero stati coinvolti in episodi di violenza sessuale di gruppo. Le indagini, condotte in un contesto complesso e caratterizzato da dichiarazioni contrastanti, avevano portato il Tribunale per i Minorenni a emettere una sentenza di condanna, ritenendo attendibili le versioni accusatorie e giudicando sufficiente il quadro probatorio.

La Corte d’Appello per i Minorenni ha però affrontato il caso con un approccio radicalmente diverso. Nel corso del giudizio di secondo grado, i giudici hanno analizzato nuovamente ogni elemento, valutando con particolare attenzione la coerenza delle dichiarazioni, la loro attendibilità e l’assenza di riscontri oggettivi. È emerso un quadro molto meno solido di quanto ritenuto in primo grado influenzato da dinamiche familiari e sociali complesse che non hanno trovavato supporto in elementi esterni.

Al termine del processo, la Corte ha accolto i ricorsi presentati dal collegio difensivo rappresentati dagli avvocati Antonino Napoli, Giovanni Piccolo, Vladimir Solano e Michele Gullo. Una decisione che non lascia margini interpretativi e che riconosce l’assenza di responsabilità degli imputati rispetto ai gravissimi reati contestati. Per i giovani coinvolti, la sentenza rappresenta la fine di un percorso giudiziario lungo e doloroso. Per le loro famiglie, un sollievo che arriva dopo anni di incertezza, preoccupazione e stigma sociale.

La vicenda dei “fatti di Seminara” ha lasciato un’impronta profonda nel territorio. Le tensioni, le divisioni e le discussioni che avevano accompagnato le indagini ed il processo avevano contribuito a creare un clima difficile, in cui la presunzione di innocenza era stata purtroppo violata. Con l’assoluzione definitiva, si chiude una pagina complessa della storia recente di Seminara. C. P., C. L. e G. V. G. possono ora guardare avanti, liberi da un’accusa che la giustizia ha riconosciuto come infondata.