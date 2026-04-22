“Artisti senza limiti”: a Reggio Calabria il talento supera ogni barriera tra inclusione, emozione e spettacolo

Giorno 21 aprile presso il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dl progetto “Artisti senza limiti – Il sogno”, uno spettacolo comico-inclusivo che mette al centro il talento, l’arte e il coraggio di sognare, oltre ogni limite. L’evento ideato dall’artista reggino Santo Palumbo e sposato interamente dalla Fondazione Scopelliti che se n’è fatta carico, vuole offrire alla città una serata all’insegna dell’inclusione e della partecipazione. La Fondazione desidera mettere al centro la competenza, l’entusiasmo e l’unicità dei ragazzi con disabilità valorizzandone il talento artistico, perché “la diversità non sia vista come un limite, ma come una risorsa”, questo è quanto afferma il presidente Rosanna Scopelliti.

Questa iniziativa si lega a quante già realizzate sul territorio che hanno avuto come tematica il sostegno alle persone con autismo e alle loro famiglie concentrandoci sul “dopo di noi” e sulla professionalizzazione e sull’inserimento lavorativo dei ragazzi con disabilità. L’ideatore e direttore artistico Santo Palumbo ha evidenziato la straordinaria professionalità di tutti i partecipanti allo spettacolo, che hanno affrontato il percorso preparatorio con impegno, puntualità e dedizione, dimostrando un approccio autenticamente professionale e una passione encomiabile.

Il comico ed artista Pasquale Capri ha sottolineato il grande interesse da parte degli artisti con diverse abilità a quanto proposto dimostrandosi artisti a tutti gli effetti. L’auspicio condiviso da uno dei protagonisti della serata, Marco Mauro, è che l’evento possa rappresentare non solo un momento di intrattenimento, ma soprattutto un’esperienza capace di suscitare emozione, lasciare un segno nel pubblico e costituire un ricordo significativo per i ragazzi coinvolti, protagonisti di un percorso artistico e umano di grande valore.

La conferenza si è conclusa ribadendo l’invito a partecipare venerdì 24 Aprile alle ore 19:00 per assistere alla mostra di Daniele Chiovaro, e alle 21:00 per lo spettacolo “Artisti senza limiti – Il sogno” presso il cine teatro Odeon di Reggio Calabria.