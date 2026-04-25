Arrestato a Crotone un rapinatore ricercato in Europa: esecuzione di mandato internazionale

La Polizia di Stato di Crotone ha tratto in arresto, in esecuzione di un mandato di arresto europeo, un cittadino iracheno responsabile di una rapina aggravata, commessa in Germania nel febbraio 2026. In particolare i poliziotti, tramite approfondimenti investigativi coordinati dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, hanno accertato che l’uomo, su cui pendeva un mandato di arresto europeo, per aver commesso in Germania una rapina aggravata dall’utilizzo di armi, aveva presentato richiesta di protezione internazionale, indicando domicilio nella provincia di Crotone.

Alla luce delle attività effettuate, la Squadra Mobile ha rintracciato l’uomo procedendo all’arresto ai fini estradizionali e lo stesso è stato immediatamente tradotto in carcere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Nella stessa giornata, gli uomini della Squadra Mobile hanno tratto in arresto, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dalla procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Crotone, un uomo condannato in via definitiva alla pena di 2 anni e 9 mesi di reclusione, per reati contro il patrimonio, la persona e la pubblica amministrazione.

Nello specifico, l’uomo risultava già sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, ma a seguito della sopravvenienza di un nuovo titolo esecutivo, sono venuti meno i presupposti per la prosecuzione della predetta detenzione domiciliare. Nel pomeriggio odierno, pertanto, personale della Polizia di Stato ha proceduto all’arresto del soggetto, il quale è stato immediatamente tradotto presso la Casa Circondariale di Crotone.

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio disposto dal Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, volto alla prevenzione e repressione dei reati al fine di incrementare la percezione di sicurezza dei cittadini e contrastare in modo deciso ogni forma di illegalità. L’attività testimonia il costante impegno della Polizia di Stato nell’esecuzione dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, nel pieno rispetto della legalità e a tutela della collettività. Nella medesima giornata, gli Agenti delle Volanti impiegati nel servizio di controllo del territorio, hanno identificato nr. 235 persone, di cui nr. 68 con precedenti, e hanno controllato nr. 146 veicoli.