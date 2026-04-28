Around Festival: la prima edizione arriva a Lamezia Terme il 1° maggio

La musica elettronica arriva in Calabria con la prima edizione di Around Festival, che si terrà il 1° maggio al Parco Mitoio di Lamezia Terme, nella splendida località Caronte. Un evento che segna una pietra miliare per la scena musicale della regione. Around Festival è il primo festival di musica elettronica che si svolge interamente in Calabria, immerso nel Parco Archeologico e Botanico delle Terme di Caronte. L’evento si svolgerà in una location d’eccezione, l’anfiteatro del parco, e vedrà la partecipazione di numerosi artisti di caratura internazionale. Tra gli ospiti di spicco, ci saranno i Giolì & Assia, DJ native siciliane attive da anni all’estero e protagoniste sui palchi più importanti, da Atene a Ibiza. Non mancheranno anche i DJ nazionali, come Lollo Mezz e Jay of dear, insieme ad artisti del collettivo Club for Life e molti altri. Un evento che promette di far vibrare il pubblico con le migliori sonorità elettroniche.

Il concept di Around Festival è un movimento in continua evoluzione. Come spiegato da uno dei soci e promotori del progetto, A.M., originario di Lamezia Terme, “L’obiettivo è sviluppare un movimento in continua crescita, già attivo da diversi anni a livello internazionale. Sono molto legato alla mia terra e i luoghi in cui sono cresciuto meritano eventi di questa portata, oltre a una costante valorizzazione”.

Il nome del festival, Around – IT’S NOT A PLACE. IT’S A MOVEMENT, riflette proprio questa filosofia: non si tratta di un evento legato a un luogo fisico, ma di un festival itinerante che coinvolge e unisce generazioni diverse attraverso la musica elettronica. Il movimento si espande e arriva per la prima volta in Calabria, con l’intento di essere un punto di aggregazione per il pubblico, unendo le persone e superando ogni barriera culturale. Il festival si terrà dalle 12:00 alle 00:00, con ben 12 ore di musica e intrattenimento. All’interno del Parco Mitoio ci saranno anche numerosi stand di food & beverage e aree dedicate al merchandising ufficiale del festival, per completare l’esperienza musicale e conviviale.

In merito alla percezione della musica elettronica, A.M. ha dichiarato: “La musica elettronica è stata a lungo associata a un’accezione negativa, ma oggi, grazie anche a importanti esponenti del settore e a una crescente apertura culturale, viene sempre più riconosciuta come una forma d’arte coinvolgente e aggregatrice. È una musica fatta di suoni, vibrazioni ed emozioni che uniscono le persone. Anche questa è musica!”.

Il festival vede anche il sostegno di importanti personalità politiche e culturali, come il Sindaco di Genova Silvia Salis e il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, che hanno contribuito a sdoganare le etichette negative legate alla musica elettronica. A.M. continua: “mi preme ricordare esponenti politici come il Sindaco di Genova Silvia Salis, con le sue manifestazioni politiche, Charlotte de Witte, il Sindaco Sala nella manifestazione della Stazione Centrale di Milano inserisce la musica elettronica come baluardo di comunicazione, A.N.O.T.R. , questi rappresentanti contribuiscono a sdoganare le etichette che per anni sono state date a questo genere musicale”.

L’appuntamento per tutti gli appassionati di musica elettronica è fissato per il 1° maggio al Parco Mitoio di Lamezia Terme. Un’occasione imperdibile per vivere una giornata indimenticabile, all’insegna della musica, della cultura e della bellezza del territorio calabrese. “From city to city. From crowd to crowd. Everything revolves around the beat. This is Around”.