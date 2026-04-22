Aeroporto della Valle del Mela (Messina), nuovo tassello per la realizzazione di “un’opera eccezionale per voli intercontinentali”

Prende ufficialmente forma uno dei progetti infrastrutturali più ambiziosi degli ultimi anni in Sicilia: l’Aeroporto Intercontinentale del Mediterraneo. La società Sciara Holding Ltd, attraverso il CEO Fabio Bertolotti, ha annunciato l’avvio della fase di manifestazione di interesse per l’acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione dello scalo. Si tratta di un passaggio cruciale che segna l’ingresso del progetto in una fase operativa concreta, con il coinvolgimento diretto dei territori di Barcellona Pozzo di Gotto, Merì e Milazzo. L’iniziativa punta a costruire un’infrastruttura strategica capace di ridefinire il ruolo della Sicilia nei collegamenti internazionali.

Manifestazione d’interesse: come funziona la fase di acquisizione delle aree

La fase avviata riguarda una superficie complessiva stimata di circa cinque milioni di metri quadrati, distribuita nella fascia territoriale di connessione tra i tre comuni interessati. L’obiettivo è favorire la compravendita volontaria dei terreni, instaurando un dialogo diretto con i proprietari. La società promotrice sottolinea che questo passaggio rappresenta una fase preliminare, non vincolante, pensata per garantire condizioni di cessione “eque e trasparenti”. I proprietari potranno infatti manifestare il proprio interesse senza alcun obbligo contrattuale, accedendo a procedure di valutazione e trattativa diretta con tempi più rapidi e supporto tecnico-amministrativo. Le aree interessate comprendono zone rurali e aree limitrofe ai comparti industriali. In particolare, a Barcellona Pozzo di Gotto si tratta dei fogli catastali 4, 5, 6, 7 e 19, mentre a Merì il riferimento è al foglio 1. A Milazzo, invece, le aree coinvolte ricadono nei fogli 18, 19, 21, 22 e 23, individuati come fascia strategica per il raccordo logistico.

Conferenza dei servizi: appuntamento chiave a Milazzo

L’intero progetto sarà illustrato pubblicamente nel corso della conferenza dei servizi fissata per il 15 maggio 2026 alle ore 10:00, presso la Sala Nobile del Palazzo d’Amico di Milazzo. Durante l’incontro verrà presentata in forma semplificata la proposta progettuale e sarà ufficializzata l’apertura della manifestazione pubblica di interesse. Questo momento rappresenta un passaggio fondamentale per il confronto con il territorio e per chiarire tutti gli aspetti tecnici, urbanistici e amministrativi legati alla realizzazione dell’opera.

Un’infrastruttura privata senza costi per lo Stato

Uno degli elementi più rilevanti del progetto riguarda la sua natura completamente privata. La realizzazione dell’Aeroporto Intercontinentale del Mediterraneo non prevede infatti alcun utilizzo di risorse pubbliche, né comporta costi diretti o indiretti per la collettività. Anche un’eventuale inclusione nel Piano Nazionale degli Aeroporti non implicherebbe obblighi finanziari per lo Stato italiano. L’iniziativa si configura dunque come un investimento privato con l’obiettivo di generare sviluppo economico, crescita occupazionale e potenziamento infrastrutturale per l’intero Mezzogiorno.

Impatti economici e prospettive per il territorio

Il progetto dell’Aeroporto Intercontinentale del Mediterraneo si inserisce in una visione più ampia di rilancio del territorio. Le potenziali ricadute riguardano diversi ambiti: dall’occupazione alla logistica, dal turismo ai servizi collegati. La creazione di un hub aeroportuale di livello internazionale potrebbe infatti rafforzare il ruolo della Sicilia nei flussi commerciali e turistici, contribuendo a colmare il gap infrastrutturale rispetto ad altre aree del Paese.

Come partecipare alla manifestazione d’interesse

I proprietari delle aree coinvolte possono inviare la propria manifestazione d’interesse alla vendita attraverso i canali indicati dalla società, fornendo i dati catastali necessari. Le comunicazioni possono essere trasmesse via email all’Ufficio Acquisizioni o tramite lo sportello informativo disponibile sul sito ufficiale di Sciara Holding Ltd. La società ribadisce che questa fase ha carattere esclusivamente conoscitivo e rappresenta un primo passo verso la definizione di eventuali accordi futuri, nel rispetto della massima riservatezza e trasparenza.