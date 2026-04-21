Accuse shock dalla Russia a Meloni: “putta**, fascista, vergogna umana”. Condanna unanime dall’Italia

Insulti personali e sessisti, di una certa gravità e dei quali non si comprende bene il motivo. Sono quelli rivolti da Vladimir Solovyov, giornalista e conduttore televisivo russo vicino al Cremlino, verso Giorgia Meloni. Che sia una risposta ai battibecchi recenti con Trump, oppure una presa di posizione dopo che Meloni ha ribadito il suo sostegno all’Ucraina e Zelensky, oltre alla volontà del governo di non acquistare gas dalla Russia anche in condizioni di difficoltà, certe affermazioni sono ingiustificabili.

Nel corso del programma Polnyj Kontakt (Full Contact), Solovyov ha attaccato il premier, definendola, in italiano, “fascista, vergogna della razza umana, idiota patentata brutta donnuccia e cattiva“. E ancora, l’ha definita “puttaMeloni”.

“Questa Meloni è una carogna fascista che ha tradito i suoi elettori, perché si era presentata con tutt’altri slogan. Beh, il tradimento è il suo secondo nome. Ha tradito anche Trump, al quale in precedenza aveva giurato fedeltà“, ha continuato, questa volta in russo, il giornalista. Che poi ha concluso, tornando all’italiano: “ma non è necessario discutere con questo punto di vista. È la realtà“.

Bignami-Malan (FdI): “inaccettabili attacchi a Meloni, tutti stigmatizzino frasi Solovyov”

“Solidarietà al presidente del Consiglio Giorgia Meloni da parte dei deputati e dei senatori di Fratelli d’Italia per l’inaccettabile quanto vergognoso attacco da parte di Vladimir Solovyov, uno dei principali propagandisti della tv di Mosca. Sono dichiarazioni inammissibili che confermano l’atteggiamento ostile della Russia a guida Putin verso la nostra Nazione. Non è la prima volta, infatti, che giungono simili attacchi che nel passato hanno riguardato esponenti di governo e lo stesso capo dello Stato. L’auspicio è che ora anche le altre forze politiche, a partire da Giuseppe Conte ed Elly Schlein, stigmatizzino con fermezza queste parole, che non rappresentano soltanto un attacco alla figura del presidente Meloni ma alla dignità dell’Italia stessa”. Lo dichiarano i capigruppo di Fratelli d’Italia della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, Galeazzo Bignami e Lucio Malan.

Craxi (Fi): “solidarietà a Meloni, basta attacchi a nostre istituzioni”

“Ancora una volta siamo costretti ad assistere ad attacchi scomposti nei confronti delle istituzioni italiane da parte della Russia. Desidero esprimere la solidarietà del gruppo di Forza Italia al Senato e mia personale alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, finita nel mirino della propaganda televisiva russa. Attacchi mediatici così gravi e volgari non riusciranno certo a delegittimare l’azione che il nostro governo sta portando avanti con coerenza e responsabilità nello scenario internazionale e tantomeno modificheranno la postura che l’esecutivo italiano ha scelto di mantenere rispetto ai conflitti in atto”. Lo dichiara la presidente dei senatori di Forza Italia, Stefania Craxi.

Russia: Conte, “solidarietà a Meloni per volgari offese personali”

“Esprimo la mia solidarietà alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni per le inqualificabili e volgari offese personali che le sono state rivolte dal conduttore russo Vladimir Solovyov“. Così in una nota il presidente del M5S Giuseppe Conte.

Fontana: “solidarietà a Meloni, ferma condanna per volgari offese”

“Condanno con fermezza i gravissimi insulti rivolti al Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Parole volgari e offensive che suscitano profonda indignazione e che non sono compatibili con il rispetto dovuto alla dignità della persona e alle istituzioni. Al Presidente Meloni rivolgo la mia piena solidarietà e la mia vicinanza“. Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, a proposito delle parole del giornalista e presentatore televisivo russo, Vladimir Solovyov, nei confronti della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Gasparri: “intollerabili offese dal putiniano Solovyov a Meloni, ferma condanna”

“Le offese gravissime del propagandista putiniano della televisione di Mosca, Vladimir Solovyov, nei confronti del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con frasi ed epiteti irripetibili e vergognosi, sono intollerabili. Esprimiamo piena solidarietà a Giorgia Meloni e ferma condanna di questo linguaggio e di questa ignobile aggressione comunicativa, che arriva da Mosca. Ora ci aspettiamo solidarietà alla Meloni e siamo certi che una dura condanna verrà espressa da tutti i leader della sinistra, in primo luogo da Conte e dalla Schlein. L’Italia svolge un ruolo decisivo nel sostegno all’Ucraina e lo fa per difendere la libertà dei popoli, a cominciare da quello aggredito dai russi. Di fronte a questi linguaggi ed a questi toni ci deve essere una reazione corale e unanime”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa.