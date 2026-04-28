A Reggio Calabria pronta l’inaugurazione della mostra “Cieli d’Arte”

La Città Metropolitana di Reggio Calabria annuncia l’inaugurazione della mostra “Cieli dell’Arte”, in programma giovedì 30 aprile 2026 alle ore 11:30 presso il Palazzo della Cultura “Pasquino Crupi”. Curata da Arnaldo Colasanti, con la collaborazione di Matteo Di Stefano, l’esposizione propone un affascinante dialogo tra alcuni protagonisti assoluti dell’arte del Novecento – tra cui Burri, De Kooning, Pablo Picasso e Toti Scialoja – e una selezione di artisti contemporanei italiani. Il progetto espositivo mette in risalto il tema della libertà espressiva e della forza immaginativa dell’arte, creando un percorso che intreccia le opere dei grandi maestri del passato con quelle dei talenti emergenti della scena artistica contemporanea.

Il progetto, promosso dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, è realizzato con il contributo del Centro Europeo Turismo e Cultura, della Fondazione Toti Scialoja e della Galleria La Nuova Pesa. La mostra sarà visitabile dal 30 aprile al 29 giugno 2026, offrendo ai visitatori una straordinaria opportunità di esplorare il connubio tra passato e presente nell’arte visiva. Un’occasione imperdibile per apprezzare la straordinaria ricchezza creativa che ha segnato il percorso dell’arte moderna e che continua a ispirare le nuove generazioni.