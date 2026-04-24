A Messina la presentazione del libro “Costruire per decostruirsi” di Mario Ferraro

Nella cornice istituzionale di ANCE Messina si è svolta, presso l’auditorium degli enti paritetici dell’edilizia in via A.Volta 12, la presentazione del volume Costruire per decostruirsi di Mario Ferraro, dando vita a un momento di riflessione e confronto sul significato del fare impresa oggi, tra responsabilità, visione e radicamento nel territorio. L’incontro ha visto una partecipazione attenta e consapevole degli studenti dell’Istituto Tecnico “Minutoli” di Messina, appartenenti ai percorsi formativi legati ai geometri e alle professioni connesse al comparto edilizio, confermando il valore del dialogo tra giovani generazioni, sistema produttivo e cultura tecnica.

Nel corso dell’incontro, gli interventi dell’autore del libro Mario Ferraro imprenditore edile ed ex presidente di Ance Benevento, hanno delineato la figura dell’imprenditore non soltanto come agente economico, ma come soggetto culturale, interprete delle trasformazioni sociali e protagonista di un percorso che intreccia esperienza, identità e capacità di visione. Il libro di Mario Ferraro si è così proposto come uno strumento capace di aprire domande e generare confronto attorno al senso autentico del costruire.

Il dibattito, impreziosito dall’intervento del Presidente di ANCE Messina, Irene Ricciardello e dalla partecipazione di associati Ance Messina e del presidente di Sicindustria Messina Giuseppe Lupò, storico costruttore edile cittadino, ha restituito con chiarezza la necessità di rafforzare il rapporto tra sapere tecnico, consapevolezza critica e nuove traiettorie professionali. Particolarmente significativa è stata la presenza degli studenti, non solo semplici spettatori, ma soprattutto interlocutori attivi all’interno di un confronto che ha messo al centro il futuro delle professioni tecniche e il valore culturale del lavoro d’impresa.

Si tratta di uno dei tanti passi che Ance Messina sta programmando di compiere nel prossimo futuro per far conoscere in modo diretto e completo la realtà quotidiana del mestiere di imprenditore edile al mondo giovanile e iniziare un percorso di formazione integrato all’interno delle realtà aziendali, collaborando, in piena sinergia con gli istituti scolastici nell’intero territorio della città metropolitana di Messina. La presentazione è stata curata da Michele Piramide.