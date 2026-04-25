65 anni in musica: 2° appuntamento del Coro San Paolo presso il Santuario di San Paolo alla Rotonda

Un traguardo storico che profuma di arte, devozione e comunità. Il Coro Polifonico San Paolo prosegue la celebrazione dei suoi 65 anni di attività con il secondo concerto evento dal titolo “IL NOME” che si terrà martedì 28 aprile, alle ore 18.30, presso il Santuario di San Paolo alla Rotonda, con la partecipazione del Coro Polifonico Santa Cecilia e del Coro Lirico Francesco Cilea. Fondata nel 1961, la corale rappresenta una delle realtà più longeve e prestigiose del panorama musicale reggino.

I diversi concerti, con diverse tematiche, che si terranno nel corso dell’anno ripercorreranno le tappe di una storia fatta di passione e ricerca vocale costante.

L’evento non sarà solo un’occasione per ascoltare della buona musica, ma un momento di condivisione per la cittadinanza, volto a omaggiare decenni di impegno culturale sul territorio. L’ingresso è aperto a tutti coloro che desiderano festeggiare questa speciale ricorrenza all’insegna dell’armonia.