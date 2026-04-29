29 Aprile 2026, auguri di buon onomastico Caterina: IMMAGINI, VIDEO e FRASI da condividere su Facebook e WhatsApp

Oggi, 29 Aprile 2026, si festeggia Santa Caterina da Siena. La Santa nacque il 25 marzo 1347 a Siena, era la 24ª di 25 figli, ebbe una sorella gemella, Giovanna, morta poco dopo la nascita. A 6 anni, Caterina ebbe la prima visione di Cristo Pontefice. A 7 anni fece voto di verginità e castità ma a soli 12 anni i genitori decisero di darla in sposa. Caterina non accettò e si rasò i capelli. A 16 anni quella che diventerà Santa prese il velo del terz’ordine domenicano. A 20 iniziò decise di non mangiare più pane ma solo verdure crude e dormendo due ore a notte. Nel 1367 avvennero le mistiche nozze, ricevendo da Gesù un anello adorno di rubini. Nel 1378 fu convocata a Roma da Urbano VI ma morì stremata dalle sofferenze fisiche a soli 33 anni il 29 aprile 1380. Venne sepolta del cimitero di Santa Maria sopra Minerva e 3 anni dopo il suo capo fu portato a Siena.
Santa Caterina da Siena: i patronati
Santa Caterina da Siena è stata proclamata Patrona d’Italia nel 1939 da papa Pio XII, assieme a San Francesco d’Assisi, e Compatrona d’Europa da papa Giovanni II il 1 ottobre 1999. E’ Patrona anche del Corpo delle Infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana e dell’Associazione per l’Assistenza Spirituale alle Forze Armate.
Ecco una selezione di immagini (gallery in alto), video e frasi (in basso), da inviare su WhatsApp e Facebook in per gli auguri di buon onomastico a tutti coloro che si chiamano Caterina.
Ecco le FRASI da condividere su Facebook e WhatsApp:
- Un nome, una garanzia! Auguro un buon onomastico ad una persona davvero speciale!
- Sarebbe impossibile non ricordarsi di te in questo giorno! Felice onomastico!
- Hai il più splendido dei nomi, ed oggi sono felice di poter fare gli auguri al più fantastico tra i festeggiati!
- Avevo pensato a una frase speciale ma poi ho capito che sono le frasi semplici ad essere le più speciali, se dette col cuore. Buon onomastico!
- Mille pensieri affettuosi e auguri di cuore a te che sei una persona tanto speciale e unica!
- Buon onomastico, a te che hai il più dolce dei nomi, e festeggi il più importante degli onomastici!
- Il tuo nome è come tanti ma tu sei una persona come poche. Buon onomastico!
- Gli antichi credevano che nel nome fosse racchiuso il nostro destino, spero che il tuo futuro sia meraviglioso. Auguri di buon onomastico!
- Un bellissimo nome, meravigliosamente portato da una persona stupenda come te. Auguri di buon onomastico!
- Il calendario oggi dice che il tuo onomastico: tra tutti quelli che conosco che hanno il tuo stesso nome, di sicuro tu sei il più speciale!
- Tra le tante cose belle che hanno fatto i tuoi genitori per te, ricordati di ringraziarli per il bellissimo nome che porti!
- Un grande bacio tutto per te, che hai un nome così speciale e famoso: ti auguro una giornata ricca di felicità! Buon onomastico!
Ecco i VIDEO per gli auguri su Facebook e WhatsApp: