25 aprile, la satira del reggino: “la vera Liberazione per Reggio Calabria sarà a maggio”

È il 25 aprile, anche a Reggio Calabria si celebra la festa della Liberazione. Anche se, per molti cittadini, la vera liberazione sarà tra un mese, con annessa festa, se le cose dovessero andare come sperano. Lo spiega, nella sua ultima vignetta, l’Anonimo reggino, il cittadino di Reggio Calabria che trasforma in simpatiche vignette opinioni e lamentele di buona parte dei suoi concittadini.

“Questione di prospettive. A Reggio Calabria la festa è solo rimandata di un mese… Liberazione sì, ma quella definitiva!“, il messaggio allegato alla vignetta con chiaro riferimento alle date del 24 e 25 maggio, giornate in cui i reggini saranno chiamati a votare per le elezioni Comunali che metteranno fine, definitivamente, a 12 anni di amministrazione Falcomatà.