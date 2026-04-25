25 Aprile, il consigliere regionale Enzo Bruno: “memoria viva e responsabilità collettiva per difendere libertà e democrazia”

“Il 25 Aprile rappresenta una delle date più alte della nostra storia repubblicana. Ottantuno anni fa iniziava il cammino di libertà del popolo italiano, un percorso costruito sul coraggio, sul sacrificio e sulla scelta netta di stare dalla parte della democrazia. La Festa della Liberazione non è soltanto una ricorrenza. È memoria viva, è il giorno in cui l’Italia ha scelto la libertà, la dignità e la giustizia. È il ricordo di chi ha resistito, spesso senza certezze, pagando con la vita, la prigionia o l’esilio il proprio impegno contro l’oppressione. Ma è anche il punto di partenza di un Paese che ha saputo trasformare quel sacrificio in diritti, istituzioni e partecipazione democratica”. È quanto afferma il consigliere regionale Enzo Bruno, capogruppo di Tridico Presidente.

“Oggi più che mai, il 25 Aprile ci richiama a una responsabilità collettiva. La libertà non è mai acquisita una volta per tutte: va difesa, praticata e resa concreta ogni giorno, attraverso l’impegno civile, la partecipazione e la capacità di non restare indifferenti – afferma Bruno -. Ricordare significa anche scegliere. Scegliere da che parte stare, riaffermando i valori della Costituzione e costruendo, nelle nostre comunità, una società più giusta, inclusiva e solidale”.

“In questo giorno, il mio pensiero va a tutte le donne e gli uomini che hanno reso possibile la Liberazione e a chi, ancora oggi, è chiamato a custodirne il significato più profondo”, conclude Bruno.