25 Aprile a Messina, Basile con le liste dei giovani e con De Luca: “una scelta che guarda al futuro della città”

Una giornata di partecipazione, condivisione e valori, nel segno del 25 aprile. Il candidato sindaco Federico Basile ha preso parte oggi all’iniziativa organizzata insieme alle due liste giovanili, “Cateno per i Giovani” e “De Luca Sindaco di Sicilia”, alla presenza di Cateno De Luca, per celebrare la Festa della Liberazione con uno sguardo rivolto alle nuove generazioni. Un momento di incontro che ha visto protagonisti tanti giovani, tra confronto, sport e socialità, ma anche occasione per ribadire il ruolo centrale delle nuove energie nella costruzione del futuro della città. Nel corso della giornata, i giovani hanno voluto investire Federico Basile del ruolo di capolista nella lista “Cateno per i giovani”, una scelta significativa che testimonia attenzione, fiducia e volontà di essere parte attiva di un progetto politico che mette al centro il loro protagonismo.

“Celebrare il 25 aprile insieme ai giovani significa dare senso pieno ai valori della libertà e della partecipazione – ha dichiarato Basile –. La loro presenza oggi, così come la scelta di indicarmi come capolista, rappresentano un segnale forte. In questi anni abbiamo sempre messo i giovani al centro di importanti azioni amministrative. I giovani vogliono essere parte di questo cambiamento che sta accompagnando anche la loro crescita. La proposta che mi hanno fatto è una responsabilità che accolgo con orgoglio e con la determinazione di continuare a costruire opportunità concrete per il loro futuro”.

La presenza di Cateno De Luca ha ulteriormente rafforzato il significato politico dell’iniziativa

La presenza di Cateno De Luca ha ulteriormente rafforzato il significato politico dell’iniziativa, sottolineando il valore di un percorso condiviso che punta a mettere i giovani al centro della visione amministrativa e del progetto per Messina. Un segnale chiaro, dunque, che consolida il legame tra il candidato sindaco e le nuove generazioni, confermando la volontà di continuare a investire sui giovani come motore di crescita e innovazione per la città.

“Questa giornata– ha affermato Cateno De Luca– lo dimostra in modo concreto: mentre gli altri parlano dei giovani, noi li mettiamo al centro. È l’unica cosa che nessuno ha neanche provato a imitare in questa campagna elettorale. Non esiste, da parte degli altri candidati, né una visione né un progetto per i giovani, tantomeno la volontà di creare le condizioni perché possano entrare nelle istituzioni. Noi oggi siamo qui, insieme a loro, con due liste che nascono proprio per dare spazio, responsabilità e futuro a una nuova generazione. È questo il nostro tratto distintivo, ed è da qui che riparte il cambiamento”.