1 Maggio in festa: il programma degli eventi a Caulonia Marina per una due giorni in allegria

Non c’è due senza tre due: torna la festa più attesa della Locride. La terza edizione del “1 maggio in festa” a Caulonia Marina sarà esplosiva. La sera del 30 aprile dalle ore 20;00 la Villa Angelo Frammartino si accende di colori, musica e profumi, in attesa del 1 maggio. Il Comitato organizzatore “1 Maggio in Festa” invita a trascorrere due giorni imperdibili di musica, gusto, festa e tanto, tanto cibo per ogni palato. Questo mix esplosivo accoglie tutti: famiglie, giovani e bambini. Saranno due giornate intense in cui la tradizione incontra il ritmo e l’allegria.

Giovedì sera 30 aprile apertura degli stand enogastronomici, alle ore 20:00 con la musica dello storico gruppo Alfa Time. Dalle 22:30 balleremo ai ritmi travolgenti dei Dance Tarantella con luci ed effetti scenici.

Ricca di appuntamenti anche la giornata del 1 maggio che inizierà alle 11:00 con la celebrazione della Santa Messa in onore di San Giuseppe, a seguire tanti giochi per ragazzi e famiglie con le Mini Olimpiadi e dalle ore 13:00 apertura Area Food dove gustare i piatti della tradizione per un bel momento di condivisione.

Il pomeriggio sarà divertente cimentarsi nei tornei di scacchi e di briscola, cenare facendosi coccolare dalle note del duo Bellowskey, fisarmonica e piano, per poi fare un viaggio nel tempo con VIVA GLI ANNI 90, cantando i grandi successi che hanno fatto la storia della musica. Sarà possibile usufruire di un’area parcheggio e godere, con spensieratezza, due giorni di festa. “Dimenticate la noia… 1 Maggio in Festa VI ASPETTA!!!“.