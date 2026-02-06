Villa San Giovanni, il sindaco Caminiti incontra la “Stretto di Messina”: “chiesti un miliardo e mezzo di opere compensative” | INTERVISTA

Villa San Giovanni, il sindaco incontra la "Stretto di Messina": "abbiamo chiesto un miliardo e mezzo di opere compensative tra cui l'efficientamento della rete fognaria"

Giusy Caminiti
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

Il sindaco di Villa San Giovanni, Giusy Caminiti, a margine della commissione Territorio, in cui si è discusso anche di erosione costiera con un focus su Cannitello, ha spiegato dell’incontro avuto  con l’ingegnere Mele della “Stretto di Messina”. “Durante il colloquio, a cui hanno partecipato alcuni consiglieri di maggioranza ed uno di minoranza, abbiamo confermato le richieste delle opere preliminari e compensative al Ponte sullo Stretto per una cifra di un miliardo e mezzo”, puntualizza il primo cittadino.

“Abbiamo comunicato il disinteresse per un secondo depuratore in quanto non è funzionale alla città, sollecitando, altresì, l’ampliamento e la copertura di quello già esistente”, evidenzia Caminiti. La rete fognaria? Abbiamo richiesto l’efficientamento anche se indubbiamente, come in molti comuni, andrebbe cambiata interamente”, conclude Caminiti.

