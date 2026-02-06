Ponte sullo Stretto ed erosione costiera, importante riunione della Commissione Territorio di Villa San Giovanni | INTERVISTE

La Commissione consiliare Territorio della Città di Villa San Giovanni si è riunita oggi, presso Palazzo San Giovanni. All’ordine del giorno della seduta due importanti argomenti: l’erosione costiera ed il Ponte sullo Stretto. Il sindaco Giusy Caminiti ha puntualizzato: “sin dal nostro insediamento abbiamo affrontato il problema dell’erosione, utilizzando un finanziamento di 400 mila euro per il torrente Zagarella. Grazie ad esso il ciclone Harry non ha creato tanti danni a Cannitello. E’ necessario intervenire con altri lavori ma un grosso finanziamento è stato bocciato dalla regione”.

De Marco su erosione e Ponte sullo Stretto

Il consigliere comunale Domenico De Marco, vicepresidente della commissione, ha affermato: “ho ritenuto necessario la convocazione ad hoc di questa riunione al fine di affrontare il tema ormai non più rinviabile dell’erosione del nostro territorio, con particolare riferimento alla frazione di Cannitello e all’intero litorale del nostro comune. Il Comitato attivo sulla problematica sta facendo un gran lavoro e la politica ha l’obbligo di trovare le soluzioni. Il Ponte? E’ prioritario”.

“Tutelare i cittadini”

Il consigliere comunale di minoranza, Filippo Lucisano, ha detto: “l’erosione costiera è un tema importante per la nostra comunità. E’ fondamentale lavorare per prevenire i danni e tutelare i cittadini. Servono risposte concrete da chi amministra”, conclude.

Le parole di Santoro

Marco Santoro, capogruppo Forza Italia al comune di Villa San Giovanni, ha evidenziato: “ieri è stata una giornata importante per il Ponte sullo Stretto, il governo ha dimostrato che vuole portare avanti l’opera per creare sviluppo e lavoro”.