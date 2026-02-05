Vannacci, Tilde Minasi durissima a StrettoWeb: “scorretto e sleale”. E poi confessa: “tanti all’inizio lo avevano appoggiato, ma poi…”

L’uscita di Roberto Vannacci dalla Lega, per fondare Futuro Nazionale, continua a far discutere l’Italia. Un parere, attraverso i microfoni di StrettoWeb, è stato chiesto a uno degli esponenti reggini del partito, il Senatore Tilde Minasi. “Ognuno è libero di fare ciò che vuole, ma Vannacci è stato scorretto, anche nei confronti di Salvini, che lo aveva nominato segretario. Non fa onore innanzitutto a lui, che viene dalle Forze Armate. Non è stato leale e riconoscente” ha affermato senza mezzi termini Minasi.

“Il nostro problema poi non sono i protagonismi, i personalismi, ma guardare agli interessi del paese e dei cittadini. La Lega esisterà sempre, con i nostri valori e la nostra passione, che non è venuta meno” ha aggiunto, confessando: “forse non era digerito da tanti militanti. Ho incontrato dei rappresentanti delle forze dell’ordine che all’inizio lo avevano appoggiato e mi hanno detto proprio questo: un comportamento inaccettabile”.

“Poi – si è chiesta – uno non può fondare un partito sull’onda di un consenso del momento. Spero che abbia i successi che si aspetta, ma non può pensare questo. Se può rubare voti al CentroDestra e alla Lega? Non siamo preoccupati di questo, ripeto: tanti lo avevano maldigerito”.