Stretta sui violenti dopo la vergogna del corteo Askatasuna: terminato il vertice sulla sicurezza a Palazzo Chigi

A due giorni dalla vergogna del corteo Askatasuna, si è tenuto – e si è concluso – l’annunciato vertice a Palazzo Chigi sul nuovo pacchetto sicurezza. Alla riunione, convocata dal Premier Meloni, ne seguirà un’altra in programma per mercoledì pomeriggio, che però non è stata ancora ufficialmente convocata. All’incontro di oggi hanno anche partecipato i vicepremier Antonio Tajani (in collegamento da Palermo) e Matteo Salvini, i ministri Matteo Piantedosi (Interno), Guido Crosetto (Difesa) e Carlo Nordio (Giustizia), i sottosegretari Alfredo Mantovano, Autorità delegata per la sicurezza, e Giovanbattista Fazzolari, nonché i vertici delle forze dell’ordine, il comandante generale dell’Arma dei carabinieri Salvatore Luongo, il comandante generale della Guardia di finanza Andrea De Gennaro e il capo della Polizia Vittorio Pisani.