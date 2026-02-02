Sicurezza, Meloni si rivolge all’Opposizione: “collaborate”. Proposta una risoluzione unitaria urgente: le ultime

“Ho presieduto questa mattina a Palazzo Chigi una riunione per fare il punto sui recenti gravi episodi di violenza contro le Forze dell’ordine e sui provvedimenti da adottare a garanzia della sicurezza dei cittadini e dell’ordine pubblico”. Così il Premier Giorgia Meloni conferma la riunione di questa mattina a Palazzo Chigi sul tema sicurezza dopo i gravi scontri di Torino di sabato.
“Il Governo – prosegue il Presidente del Consiglio – ribadisce il pieno sostegno alle Forze dell’ordine e, in questa delicata fase – anche alla luce delle dichiarazioni della segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein – intendiamo rivolgere all’opposizione un appello a una stretta collaborazione istituzionale. Per questo, i capigruppo di maggioranza hanno ricevuto mandato di proporre a quelli di opposizione la presentazione di una risoluzione unitaria in tema di sicurezza, che potrebbe essere votata già questa settimana in occasione delle relazioni del ministro Matteo Piantedosi”.