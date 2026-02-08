ACR Messina-Enna 2-5, disastro al Franco Scoglio: tutte le FOTO di un pomeriggio da incubo

Brutta sconfitta per l’ACR Messina, che perde in casa contro l’Enna per 2-5. Un passivo pesante, e senza attenuanti, per una squadra che sembrava aver ripreso la marcia giusta, dopo le ultime due vittorie e la salvezza diretta distante solo tre punti nel campionato di Serie D. Serve altro per puntare ad una permanenza tranquilla nella quarta serie italiana.
Tra l’altro, la prossima settima, in programma il derby dello Stretto contro la Reggina che sicuramente darà emozioni ed il risultato sarà importante per entrambi. In alto tutte le foto della partita odierna allo stadio “Franco Scoglio”.