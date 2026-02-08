ACR Messina, figuraccia vergognosa davanti a Davis e Pagniello: sconfitta clamorosa in casa, l’Enna ne segna 5!

Tonfo clamoroso e inaspettato, questo pomeriggio, per l’ACR Messina, che perde in casa contro l’Enna per 2-5 davanti a Davis e Pagniello, presenti allo stadio per assistere alla gara. Un passivo pesante, e senza attenuanti, per una squadra che sembrava aver ripreso la marcia giusta, dopo le ultime due vittorie e la salvezza diretta distante solo tre punti. Oggi, però, nuovo passo indietro, anzi anche due passi indietro. Compagine di Parisi già sotto di tre reti all’intervallo. La reazione, tardiva, non porta a nulla, se non al 2-5 finale.

La sblocca Bamba al 13′, Diaz e Distratto la chiudono alla mezz’ora, poi Tchaouna fa il quarto a inizio ripresa. Il Messina si sveglia tardi: segna Tedesco e Andelkovic fa autorete, ma il 2-4 è tardivo e diventa 2-5 nel finale sempre con Tchaouna. La sconfitta fa riflettere, così come le modalità. A una settimana, tra l’altro, dal derby dello Stretto contro la Reggina di domenica prossima.