Serie B, cessione per il Palermo: va via Diakité. Ma si attende l’ufficialità per il colpaccio Johnsen

A qualche ora dalla chiusura del calciomercato, il Palermo perfeziona la cessione in prestito di Diakité, che finisce alla Juve Stabia. “Il Palermo FC comunica di aver ceduto alla SS Juve Stabia il calciatore Salim Diakité. Il difensore si trasferisce a titolo temporaneo. A Salim un “in bocca al lupo” da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero” si legge.

L’attenzione della tifoseria, però, è ovviamente tutta verso il mercato in entrata e verso il colpaccio della sessione invernale: Dennis Johnsen. I rosanero lo hanno rilevato dalla Cremonese, pagando circa 3 milioni di euro, e attendono la firma e l’ufficialità, dopo le visite mediche di questa mattina. Johnsen ritroverà il compagno di avventure, e di reparto, Joel Pohjanpalo, riformando la coppia tutta nord europea che a Venezia ha conquistato la promozione qualche anno fa.