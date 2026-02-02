Palermo, ora è ufficiale: colpo Johnsen! Ma potrebbe non essere l’unico nuovo arrivo dalla Serie A

Dopo le visite mediche di questa mattina, si attendevano solo firma e ufficialità, anche se di intoppi ormai non se ne registravano più: a circa tre ore dalla chiusura del calciomercato, il Palermo piazza il vero colpo della sessione invernale cadetta, annunciando l’arrivo di Dennis Johnsen. “Il Palermo FC comunica di aver acquisito dall’US Cremonese le prestazioni sportive di Dennis Johnsen. Il calciatore si trasferisce a titolo definitivo legandosi al Club di Viale del Fante con un contratto pluriennale. A Dennis il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero” si legge nella nota del club rosanero.

Johnsen, attaccante norvegese classe 1998, ritrova in Sicilia Joel Pojhanpalo: i due nordeuropei, nel 2024, hanno riportato il Venezia in Serie A, prendendo poi strade diverse. Johnsen, nello specifico, è passato alla Cremonese, con cui ha conquistato un’altra promozione (6 le reti l’anno scorso), mentre quest’anno ha segnato solo un gol in Serie A. Johnsen potrebbe non essere, tuttavia, l’unico colpo del Palermo. Si registra, a qualche ora dal gong, il ritorno di fiamma per Rui Modesto dell’Udinese. Da capire se ci sono i margini per poter chiudere la trattativa.