Sanremo 2026, svelata la co-conduttrice della 3ª serata: è la ex di un calciatore famosissimo

Dopo aver annunciato la presenza di Tiziano Ferro come super ospite, Carlo Conti continua con un annuncio al femminile. Il direttore artistico di Sanremo 2026 ha annunciato il nome della co-conduttrice che lo accompagnerà nella terza serata di Sanremo 2026, quella di giovedì 26 febbraio. Il nome scelto è quello di Irina Shayk, super modella russa, ex fidanzata di Cristiano Ronaldo.
“Nella serata di giovedì insieme a me e a Laura Pausini ci sarà una delle donne più belle del mondo, una modella straordinaria, bellissima, bravissima attrice: Irina Shayk. Non vedo l’ora di incontrarla“, le parole del direttore artistico.