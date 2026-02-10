Sanremo 2026, grande annuncio di Carlo Conti: svelato il super ospite della prima serata!

Ci siamo… quasi. Scivolano veloci i giorni del countdown che porterà alla serata inaugurale di Sanremo 2026, prevista per il 24 febbraio, con finalissima il 28 febbraio. Carlo Conti, come di consueto, nei giorni che accompagnano la spasmodica attesa del Festival, quest’anno calendarizzato più ‘tardi’ rispetto al solito, a causa della concomitanza con le Olimpiadi di Milano Cortina, sta rilasciando, giorno dopo giorno, anticipazioni e chicche che completano il quadro generale della kermesse.

“Tiziano Ferro!!! Martedì 24 super ospite a Sanremo!!!“, l’ultimo annuncio social che ha fatto impazzire i fan. Svelato così il primo super ospite di Sanremo 2026. “Sono molto contento che Tiziano abbia accettato il mio invito“, ha commentato il direttore artistico del Festival. Tiziano Ferro non ha mai preso parte a Sanremo come concorrente, ma è salito spesso sul palco dell’Ariston come super ospite nelle edizioni 2006, 2007, 2015, 2017 e 2020.