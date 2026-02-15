Risultati Serie D: pari Igea Virtus, Savoia corsaro. La nuova classifica

Risultati e classifica del girone I di Serie D dopo le gare della 24ª giornata

  • Reggina-Messina
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
/

Savoia corsaro a Favara. E’ questo il risultato più importante in vetta al girone I di Serie D. Gli oplontini agganciano in vetta l’Igea Virtus, che a Sambiase non è andata oltre il pari. Nulla da fare per l’Athletic Palermo: a Enna non si gioca causa impraticabilità di campo. La gara si dovrà recuperare. 1-1 nel derby dello Stretto tra Reggina e Messina, mentre fa notizia il ritorno alla vittoria del Paternò dopo tanto tempo: battuta 3-2 la Sancataldese.

Risultati Serie D, 24ª giornata

Domenica 15 febbraio

Ore 14.30
Castrumfavara-Savoia 1-3
Enna-Athletic Palermo rinviata
Gelbison-Ragusa 2-0
Milazzo-Vibonese 4-0
Paternò Sancataldese 3-2
Reggina-ACR Messina 1-1

Ore 15.00
Sambiase-Igea Virtus 0-0
Nissa-Vigor Lamezia 2-0

Ore 15.30
Gela-Acireale 1-0 (in corso)

Classifica Serie D Girone I

  1. Igea Virtus 46
  2. Savoia 46
  3. Nissa 45
  4. Athletic Palermo 44*
  5. Reggina 44
  6. Milazzo 38
  7. Gelbison 36
  8. Gela 33
  9. Sambiase 33
  10. Vigor Lamezia 31
  11. Enna 27*
  12. Vibonese 26
  13. ACR Messina 22 (-14)
  14. Ragusa 21
  15. Sancataldese 21
  16. Acireale 20 (-1)
  17. Castrumfavara 20
  18. Paternò 14

*1 partita in meno

Prossimo turno girone I di Serie D, 26ª giornata

Domenica 22 febbraio

Ore 14.30
Acireale-Milazzo
Athletic Palermo-Gela
Igea Virtus-Paternò
Sancataldese-Enna
Savoia-Nissa
Ragusa-Castrumfavara
Vibonese-Gelbison
Vigor Lamezia-Reggina

Ore 15.00
ACR Messina-Sambiase

