Risultati Serie D: pari Igea Virtus, Savoia corsaro. La nuova classifica

Savoia corsaro a Favara. E’ questo il risultato più importante in vetta al girone I di Serie D. Gli oplontini agganciano in vetta l’Igea Virtus, che a Sambiase non è andata oltre il pari. Nulla da fare per l’Athletic Palermo: a Enna non si gioca causa impraticabilità di campo. La gara si dovrà recuperare. 1-1 nel derby dello Stretto tra Reggina e Messina, mentre fa notizia il ritorno alla vittoria del Paternò dopo tanto tempo: battuta 3-2 la Sancataldese.
Risultati Serie D, 24ª giornata
Domenica 15 febbraio
Ore 14.30
Castrumfavara-Savoia 1-3
Enna-Athletic Palermo rinviata
Gelbison-Ragusa 2-0
Milazzo-Vibonese 4-0
Paternò Sancataldese 3-2
Reggina-ACR Messina 1-1
Ore 15.00
Sambiase-Igea Virtus 0-0
Nissa-Vigor Lamezia 2-0
Ore 15.30
Gela-Acireale 1-0 (in corso)
Classifica Serie D Girone I
- Igea Virtus 46
- Savoia 46
- Nissa 45
- Athletic Palermo 44*
- Reggina 44
- Milazzo 38
- Gelbison 36
- Gela 33
- Sambiase 33
- Vigor Lamezia 31
- Enna 27*
- Vibonese 26
- ACR Messina 22 (-14)
- Ragusa 21
- Sancataldese 21
- Acireale 20 (-1)
- Castrumfavara 20
- Paternò 14
*1 partita in meno
Prossimo turno girone I di Serie D, 26ª giornata
Domenica 22 febbraio
Ore 14.30
Acireale-Milazzo
Athletic Palermo-Gela
Igea Virtus-Paternò
Sancataldese-Enna
Savoia-Nissa
Ragusa-Castrumfavara
Vibonese-Gelbison
Vigor Lamezia-Reggina
Ore 15.00
ACR Messina-Sambiase