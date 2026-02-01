Risultati 13ª Giornata Serie A3: la Domotek sa solo vincere, Castellana Grotte tiene botta | CLASSIFICA

I risultati della 13ª Giornata del Girone Blu della Serie A3 e la nuova classifica:

Luca Presta Domotek Volley
Foto di Fortunato Serranò

Mancano 5 giornate alla fine della regular season della Serie A3 e ogni punto ottenuto, così come ogni punto perso, inizia a pesare parecchio. La Domotek Volley Reggio Calabria gioca da prima in classifica, un onore, non un onere, come spiegato da mister Antonio Polimeni. E lo fa alla grande. I reggini superano 1-3 Campobasso in trasferta e blindano il primato in classifica. Dietro, Castellana Grotte vince 0-3 a Modica tenendo il passo dei reggini.

Gioia del Colle continua la sua costante risalita della classifica battendo 0-3 Sabaudia (prossima avversaria della Domotek al PalaCalafiore, capace di battere 3-2 i reggini all’andata) nel big match per il terzo posto.

Risultati 13ª Giornata Serie A3 Girone Blu

Sabato 31 gennaio

Ore 18:00

Campobasso-Domotek 1-3
Sabaudia-Gioia del Colle 0-3

Domenica 1 febbraio

Ore 17:00

Modica-Castellana Grotte 0-3

Ore 18:00

Terni-Lecce 0-3
Galatone-Napoli 3-0

Classifica Serie A3 Girone Blu

  1. Domotek Volley 33
  2. Castellana Grotte 32
  3. Gioia del Colle 24
  4. Sabaudia 21
  5. Lecce 21
  6. Campobasso 19
  7. Modica 18
  8. Galatone 12
  9. Terni 9
  10. Napoli 6

Calendario 14ª Giornata Serie A3

Domenica 8 febbraio

Ore 16:00

Domotek RC-Sabaudia

Ore 18:00

Lecce-Modica
Napoli-Campobasso
Gioia del Colle-Galatone
Castellana Grotte-Terni

Leggi altri articoli di Sport