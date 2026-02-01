Risultati 13ª Giornata Serie A3: la Domotek sa solo vincere, Castellana Grotte tiene botta | CLASSIFICA

Mancano 5 giornate alla fine della regular season della Serie A3 e ogni punto ottenuto, così come ogni punto perso, inizia a pesare parecchio. La Domotek Volley Reggio Calabria gioca da prima in classifica, un onore, non un onere, come spiegato da mister Antonio Polimeni. E lo fa alla grande. I reggini superano 1-3 Campobasso in trasferta e blindano il primato in classifica. Dietro, Castellana Grotte vince 0-3 a Modica tenendo il passo dei reggini.

Gioia del Colle continua la sua costante risalita della classifica battendo 0-3 Sabaudia (prossima avversaria della Domotek al PalaCalafiore, capace di battere 3-2 i reggini all’andata) nel big match per il terzo posto.

Risultati 13ª Giornata Serie A3 Girone Blu

Sabato 31 gennaio

Ore 18:00

Campobasso-Domotek 1-3

Sabaudia-Gioia del Colle 0-3

Domenica 1 febbraio

Ore 17:00

Modica-Castellana Grotte 0-3

Ore 18:00

Terni-Lecce 0-3

Galatone-Napoli 3-0

Classifica Serie A3 Girone Blu

Domotek Volley 33 Castellana Grotte 32 Gioia del Colle 24 Sabaudia 21 Lecce 21 Campobasso 19 Modica 18 Galatone 12 Terni 9 Napoli 6

Calendario 14ª Giornata Serie A3

Domenica 8 febbraio

Ore 16:00

Domotek RC-Sabaudia

Ore 18:00

Lecce-Modica

Napoli-Campobasso

Gioia del Colle-Galatone

Castellana Grotte-Terni