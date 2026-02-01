Risultati 13ª Giornata Serie A3: la Domotek sa solo vincere, Castellana Grotte tiene botta | CLASSIFICA

Mancano 5 giornate alla fine della regular season della Serie A3 e ogni punto ottenuto, così come ogni punto perso, inizia a pesare parecchio. La Domotek Volley Reggio Calabria gioca da prima in classifica, un onore, non un onere, come spiegato da mister Antonio Polimeni. E lo fa alla grande. I reggini superano 1-3 Campobasso in trasferta e blindano il primato in classifica. Dietro, Castellana Grotte vince 0-3 a Modica tenendo il passo dei reggini.
Gioia del Colle continua la sua costante risalita della classifica battendo 0-3 Sabaudia (prossima avversaria della Domotek al PalaCalafiore, capace di battere 3-2 i reggini all’andata) nel big match per il terzo posto.
Risultati 13ª Giornata Serie A3 Girone Blu
Sabato 31 gennaio
Ore 18:00
Campobasso-Domotek 1-3
Sabaudia-Gioia del Colle 0-3
Domenica 1 febbraio
Ore 17:00
Modica-Castellana Grotte 0-3
Ore 18:00
Terni-Lecce 0-3
Galatone-Napoli 3-0
Classifica Serie A3 Girone Blu
- Domotek Volley 33
- Castellana Grotte 32
- Gioia del Colle 24
- Sabaudia 21
- Lecce 21
- Campobasso 19
- Modica 18
- Galatone 12
- Terni 9
- Napoli 6
Calendario 14ª Giornata Serie A3
Domenica 8 febbraio
Ore 16:00
Domotek RC-Sabaudia
Ore 18:00
Lecce-Modica
Napoli-Campobasso
Gioia del Colle-Galatone
Castellana Grotte-Terni