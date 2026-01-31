Domotek dirompente, perentorio 1-3 a Campobasso: reggini a +4 su Castellana Grotte

La Domotek Volley Reggio Calabria vince ancora. La striscia di successi degli amaranto si allunga a 8 partite consecutive. L’ultimo ko risale al 23 novembre 2025, sconfitta al tie-break in quel di Sabaudia, 5ª Giornata del girone di andata. Nella quarta di ritorno, quasi un girone dopo, la Domotek macina un successo dopo l’altro, in casa come in trasferta, anche in un palazzetto difficile come quello di Campobasso.

I reggini vincono 23-25 il primo set delicato, con un finale punto a punto, indirizzando la gara sui propri binari. Il raddoppio arriva con il punteggio di 20-25. Nel terzo set l’EnergyTime Spike Campobasso tira fuori l’orgoglio e vince 28-26 ai vantaggi, dimostrando grande tenacia. I molisani però danno fondo a tutte le energie rimaste e nel quarto set crollano sull’ace di capitan Laganà che vale un perentorio 19-25.

I punti in classifica dei ragazzi di mister Polimeni salgono a 33, temporaneo +4 su Castellana Grotte impegnata domani in trasferta a Modica. Per i reggini 11 vittorie in campionato, quella di questa sera è la seconda arrivata con il punteggio di 3-1 a fronte di 7 per 3-0 e 2 successi al tie-break. Le uniche due sconfitte stagionali sono arrivate anch’esse al tie-break: la Domotek Volley Reggio Calabria ha guadagnato punti in ogni incontro. Nel prossimo turno i reggini saranno impegnati in casa nel big match contro Sabaudia, attuale quarta forza del campionato.