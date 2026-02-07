Reggio Calabria, voragine con acqua a pochi metri dal Duomo: Sorical risolve in tempi record

Intervento rapido, organizzazione efficiente e massimo rispetto per i cittadini. È questo il bilancio dell’azione messa in campo da Sorical, che a Reggio Calabria ha riparato nel cuore della notte e in tempi record il guasto alla condotta idrica in via Tommaso Gulli, a due passi dal Duomo, ripristinando la piena funzionalità del servizio.

Le squadre tecniche della società idrica calabrese sono entrate in azione con tempestività, lavorando senza sosta per diverse ore fino alla completa risoluzione del problema. Un’operazione complessa, condotta in condizioni non semplici, che ha permesso di evitare ulteriori disagi alla popolazione e alle attività commerciali.

Una scelta responsabile: evitare il distacco dell’acqua nel weekend

Sorical chiarisce anche il motivo per cui l’intervento non era stato effettuato in precedenza: procedere con la riparazione nella serata di venerdì avrebbe comportato la necessaria chiusura dell’erogazione idrica, lasciando migliaia di cittadini senz’acqua proprio all’inizio del fine settimana. Una decisione ponderata, presa per tutelare l’utenza, preferendo programmare l’operazione nelle ore notturne, quando l’impatto sul servizio è minimo e più facilmente gestibile.

Un esempio di efficienza operativa

L’intervento rappresenta un esempio concreto di buona gestione delle emergenze con l’attivazione immediata del pronto intervento, l’organizzazione rapida dei mezzi e del personale, la riparazione completata del guasto in poche ore e il ripristino regolare della rete idrica senza interruzioni prolungate.

Un lavoro silenzioso ma fondamentale, che dimostra come una macchina organizzativa efficiente possa trasformare una criticità in un’occasione di professionalità e affidabilità. In un contesto urbano delicato e centrale, Sorical ha scelto la strada più difficile ma più giusta: lavorare di notte per garantire l’acqua di giorno.