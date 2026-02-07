Reggio Calabria, a pochi metri dal Duomo si apre un’enorme voragine da cui sgorgano enormi quantità di acqua | FOTO

Altro che lungomare: a Reggio Calabria, per qualche ora, il nuovo punto “balneare” è spuntato a sorpresa in via Tommaso Gulli, a due passi dal Duomo di Reggio Calabria. Una enorme voragine si è aperta improvvisamente sull’asfalto e, come se non bastasse, dal cratere ha iniziato a sgorgare acqua in quantità, allagando la zona e creando una sorta di piscina urbana non autorizzata. Sui social è già partita la gara alle battute (“mancano solo ombrelloni e sdraio”), ma sul posto l’atmosfera è tutt’altro che leggera.

Il cedimento avrebbe interessato una condotta sotterranea o un tratto di sottoservizi, causando il collasso della carreggiata. L’acqua continua a fuoriuscire copiosamente, trasformando la strada in un piccolo torrente e sarebbe importante prosciugare la “piscina”, mettere in sicurezza il tratto e avviare al più presto i lavori di ripristino.

Insomma, battute a parte, resta un episodio serio che riaccende i riflettori sulle fragilità delle infrastrutture cittadine. Nel frattempo, l’invito è chiaro: niente tuffi improvvisati e massima prudenza nell’area del centro storico.