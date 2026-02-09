Reggio Calabria, Versace conferisce le deleghe ai consiglieri metropolitani | NOMI e DETTAGLI

Il sindaco metropolitano facente funzioni di Reggio Calabria, Carmelo Versace, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32 dello Statuto della Città metropolitana, ha effettuato il conferimento di deleghe ai consiglieri metropolitani. Nello specifico, a Michele Conia, le deleghe in materia di: Trasparenza e anticorruzione; Politiche dell’immigrazione dell’accoglienza e della pace, Beni culturali, Cultura, Spettacolo, Sanità, Sviluppo e crescita della Piana di Gioia Tauro; a Salvatore Fuda, le deleghe in materia di: Ambiente, Ambiti naturali, Parchi, Aree protette e forestazione, Ciclo integrato dei rifiuti e dell’Acqua, Difesa del suolo e Salvaguardia delle coste, Protezione civile, Polizia metropolitana e caccia e pesca, Demanio idrico e fluviale; a Rudi Lizzi, le deleghe in materia di: Istruzione e minoranze linguistiche, Politiche internazionali, comunitarie e del Mediterraneo, Università e ricerca; a Domenico Mantegna, le deleghe in materia di: Lavori pubblici e Pnrr, Agricoltura, Attività produttive, Formazione professionale, Pianificazione territoriale e Piano strategico metropolitano, Urbanistica, Politiche energetiche, Politiche abitative.

A Giuseppe Marino, le deleghe, in materia di: Bilancio, Politiche sociali e politiche giovanili, Welfare e Politiche del lavoro. Al consigliere metropolitano Giovanni Latella, in attesa del suo subentro a Palazzo Alvaro, in surroga al consigliere metropolitano Giuseppe Ranuccio, che avverrà nel corso del Consiglio metropolitano di sabato 14 febbraio 2026, saranno affidate le deleghe in materia di: Sport, Turismo, Impianti sportivi, Pari opportunità.

Le parole di Versace

“Con l’assegnazione delle deleghe ai consiglieri metropolitani, si completa l’assetto politico/istituzionale di Palazzo Alvaro. Un segno tangibile della proficua operatività dell’Ente, guidato fino a gennaio dal sindaco Giuseppe Falcomatà. Il nostro percorso politico continua con il medesimo impegno, a testimonianza di una grande operatività nei settori di nostra competenza, frutto sempre di un fattivo coinvolgimento del territorio e di una programmazione che finora ha lasciato segni tangibili. Ai consiglieri delegati auguro un grande in bocca al lupo, con la consapevolezza che il cammino da fare sarà sempre più ambizioso per il bene della nostra area metropolitana”. Così il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace.