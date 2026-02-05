Reggio Calabria, tamponamento sull’A2: quattro veicoli coinvolti, traffico paralizzato fino a Villa San Giovanni

Un secondo incidente stradale si è verificato pochi minuti fa lungo l’A2 in direzione sud, poco prima dello svincolo di Gallico, zona nord di Reggio Calabria. Per cause ancora in fase di accertamento, quattro veicoli sono rimasti coinvolti in un tamponamento a catena che ha provocato pesanti rallentamenti alla circolazione.

Secondo le prime informazioni, si sono formate lunghe code fino a Villa San Giovanni, con traffico praticamente bloccato. Non è ancora chiaro se l’impatto sia stato causato da una distrazione legata all’altro sinistro avvenuto poco prima nello stesso tratto – la cosiddetta “curiosità da incidente” – ma questa ipotesi non viene esclusa al momento.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale per effettuare i rilievi, regolare il traffico e ricostruire l’esatta dinamica dello scontro. Al momento non si hanno conferme ufficiali sulle condizioni delle persone coinvolte.