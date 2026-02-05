Reggio Calabria, incidente sull’A2: auto contro furgone di un cantiere mobile: due feriti

Paura pochi minuti fa sull’A2 Autostrada del Mediterraneo, nel tratto di Gallico a Reggio Calabria, poco prima della galleria Scaccioti, dove si è verificato un incidente stradale che ha provocato il ferimento di due persone. Un’auto è andata a sbattere contro un furgoncino dei lavori regolarmente fermo sulla carreggiata nell’ambito di un cantiere mobile. L’impatto è stato violento e ha reso necessario l’intervento immediato dei soccorsi.

Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi e la gestione della viabilità, insieme al 118. Il traffico sta subendo rallentamenti durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area.