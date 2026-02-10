Reggio Calabria, si infittisce il mistero dell’esplosione di ieri sera nel centro storico: le ultime

Dopo i rilievi scientifici cadrebbe l’ipotesi dell’autovettura esplosa nel cuore del centro storico di Reggio Calabria: si scava nel vuoto per dare un nome al fragore che ha scosso la città. L’eco di quella deflagrazione sembra non voler abbandonare le vie del centro storico di Reggio Calabria, trascinando con sé un enigma che, ora dopo ora, si fa sempre più fitto. Erano circa le 19:30 di ieri sera quando un boato violentissimo ha squarciato la quiete cittadina, facendo sobbalzare migliaia di persone e innescando un immediato clima di allerta e preoccupazione.

In un primo momento, la dinamica appariva quasi scontata: gli occhi dei soccorritori e dei passanti si erano posati su un’autovettura specifica, indicata immediatamente come il fulcro dell’esplosione. Tuttavia, la realtà emersa nelle ultime ore dai rilievi tecnici racconta una storia profondamente diversa e decisamente più inquietante. I Vigili del Fuoco, lavorando con il supporto meticoloso della Polizia Scientifica, hanno setacciato ogni centimetro della vettura inizialmente sospettata. L’esito degli accertamenti, però, ha ribaltato completamente lo scenario: l’esplosione non è partita da quell’auto.

A questo punto si indaga per risalire alla causa dell’esplosione. Se l’auto non è stata la fonte del fragore, resta da capire cosa possa aver generato uno spostamento d’aria e un rumore così imponente da essere avvertito distintamente in gran parte del centro. Le autorità stanno attualmente esplorando ogni pista alternativa, analizzando con cura ogni elemento che possa aver scatenato un evento di tale portata senza lasciare, a prima vista, tracce evidenti.