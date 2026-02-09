Misteriosa esplosione nel centro storico di Reggio Calabria, strada chiusa e verifiche in corso | FOTO

Il silenzio della serata di questo lunedì 9 febbraio 2026 è stato squarciato nel tardo pomeriggio di oggi da un evento che ha scosso profondamente il centro storico di Reggio Calabria. Un’esplosione violentissima si è verificata all’incrocio tra via Torrione e via XXIV Maggio, in un punto nevralgico della città situato appena poche traverse sopra il centralissimo Corso Garibaldi. Il boato, improvviso e profondo, è stato chiaramente avvertito da migliaia di persone impegnate nel consueto passeggio serale, destando immediata preoccupazione e un diffuso senso di spavento tra i passanti e i residenti.

L’epicentro della deflagrazione è stato individuato in un’automobile ferma in strada, proprio a ridosso delle scalette che costeggiano il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci”. Nonostante la potenza del rumore percepito, il veicolo non è stato avvolto dalle fiamme, un dettaglio che rende l’episodio ancora più insolito e difficile da decifrare nell’immediato. Al momento non è possibile confermare se la vettura abbia riportato danni visibili o strutturali, ma l’attenzione degli inquirenti resta concentrata proprio sul mezzo per risalire all’origine del fenomeno.

La risposta delle autorità è stata istantanea. Una volante della Polizia di Stato e una squadra dei Vigili del Fuoco sono giunte sul posto in pochissimi minuti, mettendo subito in sicurezza l’intero perimetro. Gli operatori hanno provveduto a recintare l’area interessata, chiudendo al transito pedonale le scalette sotto l’istituto scolastico e inibendo l’accesso a un intero tratto stradale. L’intervento è ancora in corso e l’area è presidiata per garantire l’incolumità pubblica e permettere i rilievi tecnici necessari.

I Vigili del Fuoco stanno monitorando attentamente l’automobile per cercare di stabilire la natura di quanto accaduto, mentre la Polizia coordina le operazioni di gestione dell’ordine pubblico. Il mistero rimane fitto: non si hanno ancora indicazioni sulle cause che hanno generato un’esplosione così sonora in pieno centro città.