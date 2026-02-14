Reggio Calabria, sala strapiena per l’evento di Forza Italia | FOTO

L’evento annunciato da Forza Italia per questa mattina a Reggio Calabria, sta già facendo registrare una grandissima partecipazione di pubblico. La Sala Monteleone del Consiglio Regionale, teatro dell’incontro del partito azzurro cittadino con la città, è già strapiena. Tanti sono già seduti, quasi tutti i posti sono già occupati, e molta altra gente è in piedi. La città, è evidente, aspetta con ansia e trepidazione, alla luce delle prossime elezioni comunali.