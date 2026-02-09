Reggio Calabria, peggiora la situazione della “buca monumento” accanto il Teatro Cilea: a rischio anche gli autobus

Le condizioni della “buca monumento” di via Torrione, una delle principali arterie di Reggio Calabria, continuano a peggiorare giorno dopo giorno e rappresentano sempre più un serio pericolo per la circolazione stradale nella zona. La voragine, di cui avevamo già parlato nei giorni scorsi, sta sprofondando a vista d’occhio rendendo la situazione sempre più critica. L’acqua che si accumula all’interno, unita alla mancata manutenzione, sta facendo sì che il danno diventi sempre più evidente, con il rischio che a breve possano restare incastrate auto e moto e in particolare gli autobus che quotidianamente percorrono quella strada.

Il Comune di Reggio Calabria non ha ancora provveduto a una sistemazione adeguata, e il problema sembra non essere preso sul serio, nonostante le numerose segnalazioni. Il traffico, già congestionato nella zona, subisce ulteriori disagi, e l’assenza di interventi tempestivi rischia di compromettere ancora di più la sicurezza stradale.

Le condizioni della buca, visibili anche nella foto a corredo dell’articolo scattata questo pomeriggio, sono un chiaro segnale del degrado delle infrastrutture cittadine. Si tratta di un problema che va risolto in tempi brevi, non solo per il benessere dei cittadini ma anche per evitare danni alla sicurezza pubblica. La speranza è che l’amministrazione prenda coscienza della gravità della situazione e intervenga con urgenza per il ripristino della sicurezza stradale.