Reggio Calabria, la “buca monumento” accanto il Teatro Cilea diventa il simbolo di una città in ginocchio | FOTO

Una enorme buca è diventata ormai simbolo di degrado e interventi tampone a Reggio Calabria. La buca in questione si trova in via Torrione, proprio di fronte all’ingresso superiore del Teatro Cilea e davanti all’Università per Stranieri. Da giorni l’asfalto continua a cedere rendendo la voragine sempre più un pericoloso cratere in centro storico.

In pochi giorni i tecnici comunali sono intervenuti due volte: l’ultima stamattina, con due palate di catrame e il conseguente blocco del traffico paralizzando il centro storico ma a distanza di appena quattro ore la situazione è tornata praticamente identica, con la carreggiata di nuovo sprofondata prepotentemente.

A peggiorare il quadro il continuo passaggio degli autobus: a ogni transito il manto stradale cede sempre di più, trasformando quella che doveva essere una riparazione provvisoria in un problema strutturale.

Residenti e automobilisti esasperati parlano di una vera e propria “buca monumento”, emblema della sciatteria e dell’inefficacia degli interventi che vengono effettuati a Reggio Calabria. Un manifesto amaro dello stato delle nostre strade, tra rattoppi frettolosi, disagi alla circolazione e il rischio concreto per chi ogni giorno percorre quel tratto.